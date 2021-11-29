logo

BTC/USD

57021.55

ETH/USD

4317.56

LTC/USD

199.54

USD/UAH

27.44

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты отметили, что категорически нельзя делать с кофе
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты отметили, что категорически нельзя делать с кофе

Эксперты рассказали, чего нельзя делать с кофе, чтобы он не потерял свой вкус и полезные свойства

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Без кофе свой день не представляют миллионы людей. Этот напиток бодрит, заряжает энергией и повышает продуктивность. Впрочем, есть одно "но" …эксперты рассказали, чего категорически нельзя делать с кофе, чтобы не испортить его вкус и пользу. 

Эксперты отметили, что категорически нельзя делать с кофе

Что категорически нельзя делать с кофе (фото из открытых источников)

По данным Business Insider, проведенные исследования подтверждают: когда мы нагреваем что-то в микроволновке, в данном случае чашку кофе, то тепло получает наружная часть, а в центре остается холодная зона.

Если в кофе добавить молоко или сливки и оставить на 1-2 часа, то в нем начнут размножаться бактерии. А это значит, что пить такой кофе и подогревать его, особенно людям с ослабленным иммунитетом и старше 65 лет, не рекомендовано.

Интересно, что касается это правило также обычного эспрессо. Уже через пол часа масла, содержащиеся в нем, начинают разлагаться. Именно поэтому этим напитком желательно наслаждаться, пока он горяч и свеж.

Напомним, что мировая цена на кофе уже в середине ноября побила 10-летний рекорд, поэтому розничная цена на этот любимый напиток тысяч людей так же увеличится. Причины этого удорожания популярного продукта – невиданные заморозки на плантациях кофе в Бразилии, так же поднялась логистика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что учеными из китайского Тяньцзинского медицинского университета было проведено исследование, во время которого выяснилось, что употребление кофе или чая способствует снижению риска развития инсульта, а также деменции. 

Читайте также, эксперт по питанию Ким Роуз предлагает добавить в кофе протеин, который будет повышать выносливость организма.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulo/cafe-calentar-microondas
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!