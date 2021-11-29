Эксперты отметили, что категорически нельзя делать с кофе

Без кофе свой день не представляют миллионы людей. Этот напиток бодрит, заряжает энергией и повышает продуктивность. Впрочем, есть одно "но" …эксперты рассказали, чего категорически нельзя делать с кофе, чтобы не испортить его вкус и пользу.

Что категорически нельзя делать с кофе (фото из открытых источников)

По данным Business Insider, проведенные исследования подтверждают: когда мы нагреваем что-то в микроволновке, в данном случае чашку кофе, то тепло получает наружная часть, а в центре остается холодная зона.

Если в кофе добавить молоко или сливки и оставить на 1-2 часа, то в нем начнут размножаться бактерии. А это значит, что пить такой кофе и подогревать его, особенно людям с ослабленным иммунитетом и старше 65 лет, не рекомендовано.

Интересно, что касается это правило также обычного эспрессо. Уже через пол часа масла, содержащиеся в нем, начинают разлагаться. Именно поэтому этим напитком желательно наслаждаться, пока он горяч и свеж.

Напомним, что мировая цена на кофе уже в середине ноября побила 10-летний рекорд, поэтому розничная цена на этот любимый напиток тысяч людей так же увеличится. Причины этого удорожания популярного продукта – невиданные заморозки на плантациях кофе в Бразилии, так же поднялась логистика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что учеными из китайского Тяньцзинского медицинского университета было проведено исследование, во время которого выяснилось, что употребление кофе или чая способствует снижению риска развития инсульта, а также деменции.

Читайте также, эксперт по питанию Ким Роуз предлагает добавить в кофе протеин, который будет повышать выносливость организма.

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