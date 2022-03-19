Как очистить питьевую воду в домашних условиях: 2 простых способа

Из-за войны с Российской Федерацией, у многих украинцев могут возникнуть трудности с питьевой водой. Если нет возможности набрать чистую воду в бювете или колодце, следует знать, как можно в домашних условиях очистить воду из-под крана, чтобы она была безопасной для употребления.

Очистка воды в домашних условиях (фото из открытых источников)

Дело в том, то вода, подаваемая коммунальным трубопроводом, содержит различные вредные примеси и загрязнения, которые при попадании в организм могут спровоцировать серьезные недуги. Но есть два действенных способа, которые помогут ее очистить.

Активированный уголь

С помощью этого сорбента можно нейтрализовать неприятный вкус воды и устранить негативные добавки, которые есть в ее составе. Нужно взять марлю, положить в нее несколько таблеток черного активированного угля и положить их на дно банки или кастрюли с водой. Через несколько часов она очистится.

Серебро

Сделать воду безопасной для употребления в домашних условиях также можно с помощью серебра. Этот металл обладает бактерицидными возможностями. Наберите банку или кастрюлю воды, бросьте на дно какую-то серебряную вещь, например, чайную ложку или вилку. Спустя несколько часов ионы серебра обеспечат очистку воды, сделав ее пригодной для питья.

Напомним, из-за военных действий, которые Российская Федерация развернула на территории нашей страны, украинцы оказались в сложной ситуации. В некоторых населенных пунктах отсутствует вода. Что нужно делать в таких случаях, рассказали в Минздраве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа исследователей из США, Японии, Турции и Мексики провели эксперимент и выяснили, что вода способна подавлять выработку гормона, провоцирующего ожирение и сахарный диабет.

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