Как очистить питьевую воду в домашних условиях: 2 простых способа

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федерацией, у многих украинцев могут возникнуть трудности с
питьевой водой. Если нет возможности набрать чистую воду в бювете или колодце,
следует знать, как можно в домашних условиях очистить воду из-под крана, чтобы
она была безопасной для употребления.
Очистка воды в домашних условиях (фото из открытых источников)
Дело
в том, то вода, подаваемая коммунальным трубопроводом, содержит различные
вредные примеси и загрязнения, которые при попадании в организм могут спровоцировать
серьезные недуги. Но есть два действенных способа, которые помогут ее очистить.
Активированный уголь
С
помощью этого сорбента можно нейтрализовать неприятный вкус воды и устранить
негативные добавки, которые есть в ее составе. Нужно взять марлю, положить в
нее несколько таблеток черного активированного угля и положить их на дно банки
или кастрюли с водой. Через несколько часов она очистится.
Серебро
Сделать
воду безопасной для употребления в домашних условиях также можно с помощью серебра.
Этот металл обладает бактерицидными возможностями. Наберите банку или кастрюлю
воды, бросьте на дно какую-то серебряную вещь, например, чайную ложку или
вилку. Спустя несколько часов ионы серебра обеспечат очистку воды, сделав ее
пригодной для питья.
Напомним,
из-за военных действий,
которые Российская Федерация развернула на территории нашей страны, украинцы
оказались в сложной ситуации. В некоторых населенных пунктах отсутствует вода.
Что нужно делать в таких случаях, рассказали в Минздраве.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа исследователей из США, Японии, Турции и Мексики провели эксперимент и выяснили, что вода способна подавлять выработку гормона, провоцирующего ожирение и сахарный диабет.
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