Что делать, если дома пропала вода: важные советы

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Светлана Шкурупий
Из-за
военных действий, которые Российская Федерация развернула на территории нашей
страны, украинцы оказались в сложной ситуации. В некоторых населенных пунктах
отсутствует вода. Что нужно делать в таких случаях, рассказали в Минздраве.
Как действовать, в случае отключения воды дома (фото из открытых источников)
Если
у вас дома отключили водоснабжение, то постарайтесь набрать воду в ближайшем
бювете или других источниках нецентрализованного водоснабжения, например,
колодцах или пунктах разлива питьевой воды. Лучше взять большую тару. Но только
не забывайте о своей безопасности.
В
ведомстве говорят, что вода должна быть в закрытых емкостях и желательно ее
набрать с запасом на 2-3 суток, чтобы хватало на употребление и на технические
нужды.
Из
открытых водоемов воду можно набирать только в технических целях. Для питья и
приготовления пищи воду надо кипятить 10 и более минут, чтобы обеззаразить от
бактерий и вредных микроорганизмов.
Напомним,
что специалисты из Техасского
университета создали уникальную таблетку, которая способна быстро очистить
загрязненную воду. Она создана
на основе материала гидрогеля с активированным углем.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в водопроводной воде есть
огромное количество примесей. И когда происходит процесс нагревания, то их
состав начинает меняться. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Эксперты уже
давно говорят о том, что нельзя повторно кипятить воду в чайнике, так как это
опасно для здоровья.
Читайте
также, что многие люди жалуются на гипертонию — повышенное давление, которое
может возникнуть по разным причинам. Если проблема беспокоит часто, тогда лучше
обратиться к врачу, если же давление поднимается периодически, то нормализовать его поможет кокосовая вода.
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