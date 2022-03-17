Что делать, если дома пропала вода: важные советы

Из-за военных действий, которые Российская Федерация развернула на территории нашей страны, украинцы оказались в сложной ситуации. В некоторых населенных пунктах отсутствует вода. Что нужно делать в таких случаях, рассказали в Минздраве.

Как действовать, в случае отключения воды дома (фото из открытых источников)

Если у вас дома отключили водоснабжение, то постарайтесь набрать воду в ближайшем бювете или других источниках нецентрализованного водоснабжения, например, колодцах или пунктах разлива питьевой воды. Лучше взять большую тару. Но только не забывайте о своей безопасности.

В ведомстве говорят, что вода должна быть в закрытых емкостях и желательно ее набрать с запасом на 2-3 суток, чтобы хватало на употребление и на технические нужды.

Из открытых водоемов воду можно набирать только в технических целях. Для питья и приготовления пищи воду надо кипятить 10 и более минут, чтобы обеззаразить от бактерий и вредных микроорганизмов.

Напомним, что специалисты из Техасского университета создали уникальную таблетку, которая способна быстро очистить загрязненную воду. Она создана на основе материала гидрогеля с активированным углем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в водопроводной воде есть огромное количество примесей. И когда происходит процесс нагревания, то их состав начинает меняться. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Эксперты уже давно говорят о том, что нельзя повторно кипятить воду в чайнике, так как это опасно для здоровья.

Читайте также, что многие люди жалуются на гипертонию — повышенное давление, которое может возникнуть по разным причинам. Если проблема беспокоит часто, тогда лучше обратиться к врачу, если же давление поднимается периодически, то нормализовать его поможет кокосовая вода.

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