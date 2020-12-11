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Почему нельзя кипятить воду больше одного раза

Это может в будущем негативно отразиться на здоровье

сегодня, 22:03
Автор:

Любовь Блажко

В водопроводной воде есть огромное количество примесей. И когда происходит процесс нагревания, то их состав начинает меняться. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Эксперты уже давно говорят о том, что нельзя повторно кипятить воду в чайнике, так как это опасно для нашего здоровья. 

Почему нельзя кипятить воду больше одного раза

Почему нельзя кипятить воду больше одного раза. Фото: unsplash

Специалисты рассказали, что в повторной прокипяченной воде появляются мышьяк, фториды и нитраты. Когда мы кипятим воду один раз, то в ней убиваются все микробы. Но при повторении этого происходит разрушение полезных веществ. 

Мышьяк

По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество является одним из самых опасных для человеческого здоровья. При постоянном употреблении воды, прокипяченной несколько раз, человек получает его, хоть и микроскопическими дозами. А через некоторое время это может быть чревато серьезными проблемами со здоровьем: от расстройства в работе желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета до нарушения работы почек и онкологии. 

Фтор

При кипячении часть соединений фтора, которые содержатся в воде, превращаются в фториды. А они могут крайне негативно отразится на умственном развитии ребенка, а также стать причиной бесплодия у женщин. 

Нитраты

В жизни современного человека и так достаточно нитратов. Но еще опаснее они становятся, когда подвергаются воздействию высоких температур. Они превращаются в нитрозамины, которые имеют непосредственное отношение к канцерогенам. 

Поэтому о важности этого вопроса стоит задуматься уже сейчас, чтобы в будущем не столкнуться с негативными последствиями. Ведь налить в чайник свежей воды – это пустяковое дело, правда? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, популярные мифы о еде. 


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/pochemu-nelzya-kipyatit-vodu-bolshe-odnogo-raza-665188.html
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