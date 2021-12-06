Это нужно знать: какие лечебные свойства у обычной воды

Вода – основной элемент человеческого организма, жизненно важный для работы всех органов и терморегуляции. Поэтому нужно всегда следить за своим водным балансом. Ученые говорят, что обычная питьевая вода обладает рядом лечебных свойств.

какие лечебные свойства у обычной воды (фото из открытых источников)

Группа исследователей из США, Японии, Турции и Мексики провели эксперимент на лабораторных грызунах, результаты которого показали, что вода способна подавлять выработку гормона, провоцирующего ожирение и сахарный диабет. Авторы исследования считают, что вода может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома.

Ученый Мигель Ланаспа (Miguel Lanaspa) отметил, что вода подавляет вазопрессин, который подымается при диабете и ожирении. Мышей поили сладкой газировкой, чтобы мозг начинал вырабатывать больше этого гормона, который затем помогал запасать эту воду в виде жира. Это провоцировало обезвоживание и, в итоге, приводило к заболеваниям. В последующих тестах ученые отключили рецептор вазопрессина V1b. Тогда организм мышей перестал реагировать на сладкую воду прежним образом. Вдобавок, употребление несладкой воды помогало животным справиться с ожирением.

В том случае, когда мыши пили обычную воду, набор веса удавалось не только остановить, но и уменьшить. Простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира.

Напомним, что скорость жиросжигания и метаболических реакций во многом зависит от количества и качества ежедневно употребляемой жидкости. Какие напитки стоит употреблять для того, чтобы сбросить лишний вес?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях вода не приносит пользу организму.

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