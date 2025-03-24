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Как не стоит готовить рыбу: когда она теряет большинство своих ценностей

Если вы хотите сохранить в рыбе максимальное количество полезных свойств, лучше откажитесь от того, чтобы ее жарить

сегодня, 06:37
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Кравцев Сергей

Украинцы довольно часто используют в своем рационе рыбу и все чаще заменяют ею мясо. Однако, многие не задумываются, что не все способы приготовления рыбы полезны.

Как не стоит готовить рыбу: когда она теряет большинство своих ценностей

Приготовление рыбы. Фото из открытых источников

Популярный диетолог Анна Столинская указала, что жарить рыбу не стоит. Дело в том, что жарка снижает содержание ценных омега-3 кислот до 85%. Эксперт предлагает лучшие альтернативы.

Стоит знать, что при жарке рыбы на гриле потеря ценных жирных кислот составляет 40-50%. Это лучше, чем жарить, но все равно почти половина потенциала тратится впустую.

Эксперт рекомендует вместо этого запекать (потери 10-15%) или, еще лучше, готовить на пару. Здесь сохраняются практически все ценности.

Но это еще не конец. Эксперт объясняет, что больше всего омега-3 находится под кожей и на костях, поэтому лучше всего покупать целую рыбу.

Анна Столинская советует использовать для рыбы такие специи, как куркума, орегано, розмарин и тимьян, поскольку они обладают противовоспалительными свойствами и улучшают усвоение омега-3.

Посуда, в которой мы готовим рыбу, также имеет значение. Популярные тефлоновые сковородки — плохой выбор.

Так же как металлические кастрюли без покрытия, которые могут реагировать с омега-3 жирными кислотами. Что вместо этого? Диетолог рекомендует стальную или бамбуковую пароварку, стеклянную или керамическую жаропрочную посуду и керамическую или чугунную сковородку.

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Источник: https://gotowanie.onet.pl/porady/najgorsze-co-mozna-zrobic-z-ryba-traci-wiekszosc-swoich-walorow/75r9xjc

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