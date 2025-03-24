Как не стоит готовить рыбу: когда она теряет большинство своих ценностей

Украинцы довольно часто используют в своем рационе рыбу и все чаще заменяют ею мясо. Однако, многие не задумываются, что не все способы приготовления рыбы полезны.

Приготовление рыбы. Фото из открытых источников

Популярный диетолог Анна Столинская указала, что жарить рыбу не стоит. Дело в том, что жарка снижает содержание ценных омега-3 кислот до 85%. Эксперт предлагает лучшие альтернативы.

Стоит знать, что при жарке рыбы на гриле потеря ценных жирных кислот составляет 40-50%. Это лучше, чем жарить, но все равно почти половина потенциала тратится впустую.

Эксперт рекомендует вместо этого запекать (потери 10-15%) или, еще лучше, готовить на пару. Здесь сохраняются практически все ценности.

Но это еще не конец. Эксперт объясняет, что больше всего омега-3 находится под кожей и на костях, поэтому лучше всего покупать целую рыбу.

Анна Столинская советует использовать для рыбы такие специи, как куркума, орегано, розмарин и тимьян, поскольку они обладают противовоспалительными свойствами и улучшают усвоение омега-3.

Посуда, в которой мы готовим рыбу, также имеет значение. Популярные тефлоновые сковородки — плохой выбор.

Так же как металлические кастрюли без покрытия, которые могут реагировать с омега-3 жирными кислотами. Что вместо этого? Диетолог рекомендует стальную или бамбуковую пароварку, стеклянную или керамическую жаропрочную посуду и керамическую или чугунную сковородку.

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