Безопасно ли давать ребенку гранат: ответ диетолога

Известно, что гранат является полезным и вкусным фруктом. При этом многие родители задаются вопросом, а можно ли давать его детям? Важно понимать, как правильно вводить гранат в рацион малыша, чтобы не было таких неприятностей, как аллергия. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Ребенок ест гранат. Фото: из открытых источников

Многих мам интересует, можно ли давать ребенку гранат, или все же лучше выбрать сок для безопасности из-за косточек.

"Ну, конечно лучше цельный фрукт. Ребенку будет трудно съесть все эти косточки, но можно самим сделать гранатовый сок", — говорится в сообщении.

Диетолог обратила внимание, что самостоятельно выжатый сок — это полезно, но не магазинные варианты.

Если вы покупаете магазинный нектар, то никакой пользы вы не получите — ни антиоксидантов, ни этой антибактериальной противовирусной активности. Вы получите минимум витаминов и максимум добавленного сахара.

В результате быстро поднимется уровень глюкозы в крови, и ребенок станет гиперактивным. Так же эта глюкоза быстро снижается.

Эти сахарные качели влияют не только на физическое здоровье ребенка, но и на психоэмоциональное состояние.

Важно знать, что гранат улучшает пищеварение. Гранат богат клетчаткой, которая поддерживает работу кишечника, предотвращает запоры и способствует здоровому пищеварению. Также гранат улучшает память. Полифенолы – главные антиоксиданты граната, которые положительно влияют на работу мозга, способствуя лучшему запоминанию и концентрации внимания. Гранта поддерживает иммунитет. Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов гранат укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами и бактериями. Гранат полезен для сердца. Полифенолы и калий в составе граната положительно влияют на сосуды и нормализуют артериальное давление, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.

Распространенным мифом является то, что якобы гранат лечит анемию. На самом деле он содержит очень мало железа и не поможет поднять гемоглобин.

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