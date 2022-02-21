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Как наладить работу кишечника без лекарств: врач дал ответ

Врач Сергей Агапкин рассказал, как можно нормализовать работу кишечника без применения лекарственных средств

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Кишечник — один из самых важных органов в человеческом теле, потому что от его работы зависят многие функции. Но бывает так, что кишечник "дает сбой". Врач Сергей Агапкин рассказал, как можно улучшить его работу без помощи лекарственных препаратов.

Как наладить работу кишечника без лекарств: врач дал ответ

Как улучшить работу кишечника (фото из открытых источников)

В первую очередь, по словам специалиста, нужно обратить внимание на свой рацион. Меню необходимо обогатить продуктами, которые содержат клетчатку, потому что этот элемент благоприятно сказывается на всей пищеварительной системе. Медик посоветовал людям, у которых есть проблемы с опорожнением кишечника, употреблять курагу и чернослив, но лучше это делать после обеда.

Также для нормализации работы органа важно поддерживать водный режим, день нужно начинать со стакана воды, можно с добавлением имбиря или лимона.

Ускорить метаболизм также можно с помощью физической активности, поэтому после пробуждения можно сделать зарядку или сходить на пробежку, да и на протяжение всего дня нужно делать небольшие разминки и дышать свежим воздухом.

Медик подчеркнул, что кишечник снова начнет нормально функционировать, если придерживаться этих советов хотя бы две-три недели. 

Напомним, важную роль в нашем рационе играет клетчатка — сложный углевод, который очищает и улучшает работу кишечника, нормализует вес и снижает уровень "плохого" холестерина в крови. В каких продуктах она содержится?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дефицит витаминов и питательных веществ зимой может привести к ослаблению иммунитета и ухудшению работы кишечника, что особенно опасно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому эксперты рассказали, с помощью каких способов можно поддерживать здоровье.


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Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/vrach-rasskazal-kak-naladit-rabotu-kishechnika-bez-lekarstv
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