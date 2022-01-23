Как сохранить здоровье своего кишечника зимой

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Светлана Шкурупий
Дефицит
витаминов и питательных веществ зимой может привести к ослаблению иммунитета и
ухудшению работы кишечника, что особенно опасно на фоне пандемии коронавирусной
инфекции. Поэтому, эксперты рассказали, с помощью каких способов, можно
поддерживать здоровье.
Как сохранить здоровье кишечника (фото из открытых источников)
Сбалансированное
питание
В
зимний период постарайтесь обогащать свой рацион продуктами, в которых много
витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Употребляйте морковь, тыквы,
свеклу, апельсины, лимоны и другие продукты, богатые витамином С, который
укрепляет иммунитет. А также регулярно ешьте капусту, шпинат и другие листовые
овощи.
Травы и специи
С
помощью кардамона, мускатного ореха, куркумы, имбиря также можно укрепить иммунитет
и улучшить пищеварение. Добавляйте их в чай или различные супы.
Добавьте пробиотики
Включение
в ежедневный рацион пробиотиков может поддерживать баланс полезных кишечных
бактерий. Также полезно есть ферментированные продукты.
Избегайте
обработанной и жирной пищи
Сократите
количество сахара в рационе, а также откажитесь от алкогольных напитков,
фаст-фуда, колбас, сосисок и другого обработанного мяса, если хотите контролировать
свое пищеварение. В их составе есть вредные вещества, которые способны нарушить
баланс полезных бактерий в кишечнике, а это спровоцирует различные заболевания.
Поддерживайте водный
баланс
Эксперты
советуют не забывать о водном балансе, потому что вода помогает выводить из
организма все токсины и поддерживать иммунную систему.
Не нервничайте
Постарайтесь
избегать стрессов и конфликтных ситуаций. Для улучшения своего психологического
состояния практикуйте йогу, медитацию и другие упражнения, например, включите
любимую музыку, займитесь танцами и т.д.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие три продукта"разрушают" кишечник.
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