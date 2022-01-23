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Как сохранить здоровье своего кишечника зимой

Эксперты рассказали, с помощью каких способов можно сохранить здоровье своего кишечника этой зимой

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Дефицит витаминов и питательных веществ зимой может привести к ослаблению иммунитета и ухудшению работы кишечника, что особенно опасно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому, эксперты рассказали, с помощью каких способов, можно поддерживать здоровье.

Как сохранить здоровье своего кишечника зимой

Как сохранить здоровье кишечника (фото из открытых источников)

Сбалансированное питание

В зимний период постарайтесь обогащать свой рацион продуктами, в которых много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Употребляйте морковь, тыквы, свеклу, апельсины, лимоны и другие продукты, богатые витамином С, который укрепляет иммунитет. А также регулярно ешьте капусту, шпинат и другие листовые овощи.

Травы и специи

С помощью кардамона, мускатного ореха, куркумы, имбиря также можно укрепить иммунитет и улучшить пищеварение. Добавляйте их в чай или различные супы.

Добавьте пробиотики

Включение в ежедневный рацион пробиотиков может поддерживать баланс полезных кишечных бактерий. Также полезно есть ферментированные продукты.

Избегайте обработанной и жирной пищи

Сократите количество сахара в рационе, а также откажитесь от алкогольных напитков, фаст-фуда, колбас, сосисок и другого обработанного мяса, если хотите контролировать свое пищеварение. В их составе есть вредные вещества, которые способны нарушить баланс полезных бактерий в кишечнике, а это спровоцирует различные заболевания.

Поддерживайте водный баланс

Эксперты советуют не забывать о водном балансе, потому что вода помогает выводить из организма все токсины и поддерживать иммунную систему.

Не нервничайте

Постарайтесь избегать стрессов и конфликтных ситуаций. Для улучшения своего психологического состояния практикуйте йогу, медитацию и другие упражнения, например, включите любимую музыку, займитесь танцами и т.д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие три продукта"разрушают" кишечник.


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Источник: https://kubnews.ru/interesy/2021/12/15/kak-sokhranit-zdorove-svoego-kishechnika-etoy-zimoy-6-luchshikh-sposobov/
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