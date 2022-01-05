Названы три главных продукта, разрушающих кишечник

От состояния микробиома кишечника зависит самочувствие и здоровье человека, поэтому нужно следить за своим питанием и образом жизни. В частности, испанский эксперт Эли Гальего рекомендует отказаться от следующих продуктов:

Что разрушает кишечник / Фото: Pixabay

Алкоголь

Спиртные напитки, особенно в большом количестве, способны изменить структуру микробиома кишечника, из-за чего во внутренние органы попадают вредные бактерии, провоцируя воспалительный процесс.

Газированные напитки

От газированных напитков также лучше отказаться, потому что они представляют опасность для кишечника, переполняя орган токсинами и вредными веществами. В результате этого снижается иммунитет и организм становится уязвим к разному роду инфекциям.

Выпечка

Испанский специалист добавила, что негативно на состояние кишечника действуют продукты, содержащие растительные жиры, а их много в выпечке. Такие изделия "разрушают" орган и могут привести к серьезным заболеваниям.

Напомним, эксперты рекомендуют переходить на зеленый чай, потому что этот напиток обладает целым рядом полезных свойств. За данными американских ученых, его употребление улучшает здоровье кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание зачастую негативно сказываются на пищеварительной системе. Изменить ситуацию в лучшую сторону можно, к примеру, разнообразив свой рацион. Специалисты назвали группу продуктов, которые способствуют правильной работе кишечника.

Читайте также, что новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что биологические часы человека влияют на группу иммунных клеток, которые дают заряд для работы всего кишечника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!