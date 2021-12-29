Какой напиток помогает в борьбе с кишечными болезнями

Эксперты рекомендуют переходить на зеленый чай, потому что этот напиток обладает целым рядом полезных свойств. За данными американских ученых, его употребление улучшает здоровье кишечника.

Какой чай признали грозой кишечных болезней (фото из открытых источников)

Зеленый чай является основным продуктом традиционной китайской медицины. В его составе есть противовоспалительные соединения, защищающие клетки от повреждений. Исследования также связывают потребление зеленого чая с улучшением здоровья сердца и потерей веса.

Новое исследование ученых штата Огайо показало, что употребление зеленого чая улучшает также здоровье кишечника, поскольку населяет его здоровыми бактериями и уменьшает протекание стенок.

Сначала исследователи интересовались, как потребление зеленого чая влияет на увеличение веса. Чтобы изучить это, одной группе мышей давали жирную пищу, в другой – обычный корм. При этом в пищу первой группы мышей добавляли экстракт зеленого чая.

За два месяца ученые обнаружили, что группа, употреблявшая жирные продукты, но получавшая экстракт чая, набрала на 20 процентов меньше веса. Кроме того, у грызунов была меньшая резистентность к инсулину, чем у мышей, получавших экстракт.

Исследователи также отметили, что у первой группы, несмотря на жирную пищу, уменьшились симптомы протекающего кишечника и в желудочно-кишечном тракте появились здоровые бактерии.

Исследование свидетельствует о том, что зеленый чай стимулирует рост полезных бактерий и это создает преимущества для снижения риска ожирения, считает профессор Университета штата Огайо и ведущий автор исследования Ричард Бруно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай нельзя пить на голодный желудок.

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