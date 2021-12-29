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Какой напиток помогает в борьбе с кишечными болезнями

Американские исследователи выяснили, какой чай помогает улучшить здоровье кишечника и защищает его от болезней

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Эксперты рекомендуют переходить на зеленый чай, потому что этот напиток обладает целым рядом полезных свойств. За данными американских ученых, его употребление улучшает здоровье кишечника.

Какой напиток помогает в борьбе с кишечными болезнями

Какой чай признали грозой кишечных болезней (фото из открытых источников)

Зеленый чай является основным продуктом традиционной китайской медицины. В его составе есть противовоспалительные соединения, защищающие клетки от повреждений. Исследования также связывают потребление зеленого чая с улучшением здоровья сердца и потерей веса.

Новое исследование ученых штата Огайо показало, что употребление зеленого чая улучшает также здоровье кишечника, поскольку населяет его здоровыми бактериями и уменьшает протекание стенок.

Сначала исследователи интересовались, как потребление зеленого чая влияет на увеличение веса. Чтобы изучить это, одной группе мышей давали жирную пищу, в другой – обычный корм. При этом в пищу первой группы мышей добавляли экстракт зеленого чая.

За два месяца ученые обнаружили, что группа, употреблявшая жирные продукты, но получавшая экстракт чая, набрала на 20 процентов меньше веса. Кроме того, у грызунов была меньшая резистентность к инсулину, чем у мышей, получавших экстракт.

Исследователи также отметили, что у первой группы, несмотря на жирную пищу, уменьшились симптомы протекающего кишечника и в желудочно-кишечном тракте появились здоровые бактерии.

Исследование свидетельствует о том, что зеленый чай стимулирует рост полезных бактерий и это создает преимущества для снижения риска ожирения, считает профессор Университета штата Огайо и ведущий автор исследования Ричард Бруно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай нельзя пить на голодный желудок.


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Источник: https://zdorowiye.ru/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/13046-zelenyj-chaj-priznali-grozoj-kishechnykh-boleznej
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