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Как и сколько можно хранить открытое шампанское

Эксперты по вину Владислав Маркин и Юрий Гузеев рассказали, сколько может храниться открытое шампанское и как продлить ему жизнь

сегодня, 23:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Шампанское — это напиток, который стал традиционным не только на Новый год, но и на любое торжество. Но бывает так, что после праздника остается открытая бутылка. Как долго игристое можно хранить в таком виде, чтобы оно не потеряло своих свойств?

Как и сколько можно хранить открытое шампанское

Как и сколько можно хранить открытое шампанское (фото из открытых источников)

Эксперты по вину Владислав Маркин и Юрий Гузеев отметили, что вкус шампанского удастся сохранить, если получится удержать насыщенность напитка углекислым газом, который и придает ему игристости. В целом, открытое шампанское может простоять 2 часа, потом его смысла пить нет, поскольку оно теряет вкусовые свойства. И даже закрытая пробка не может гарантировать того, что газ в напитке сохранится, потому что начинает происходить процесс окисления, который ухудшает вкус, и уже нет тех пузырей, что украшают бокал с шампанским.

Отмечается, что в холодильнике хорошо закрытая бутылка с шампанским может простоять еще 1-2 дня. И лучше хранить бутылка в горизонтальном положении. Если у вас имеется дома вакуумная пробка стопор, то проблем вообще не должно возникнуть. Она герметично закрывает отверстие и не дает газу выходить, так что за насыщенность напитка переживать нет причин. С такой пробкой шампанское может простоять еще неделю.

Напомним, что украинский повар, победитель кулинарного шоу "Мастер шеф" Евгений Клопотенко рассказал, чем в новогоднюю ночь (и не только) можно разнообразить вкус игристого.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что испанские медики провели исследование и доказали, что игристый напиток полезен людям, испытывающим постоянный стресс и нервное напряжение.

Читайте также, какими продуктами нельзя закусывать шампанское.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/skolko-mozhno-hranit-otkrytoe-shampanskoe-1641038830.html
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