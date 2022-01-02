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Светлана Шкурупий
Шампанское
— это напиток, который стал традиционным не только на Новый год, но и на
любое торжество. Но бывает так, что после праздника остается открытая
бутылка. Как долго игристое можно хранить в таком виде, чтобы оно не потеряло
своих свойств?
Как и сколько можно хранить открытое шампанское (фото из открытых источников)
Эксперты
по вину Владислав Маркин и Юрий Гузеев отметили, что вкус шампанского удастся
сохранить, если получится удержать насыщенность напитка углекислым газом, который
и придает ему игристости. В целом, открытое шампанское может простоять 2 часа,
потом его смысла пить нет, поскольку оно теряет вкусовые свойства. И даже
закрытая пробка не может гарантировать того, что газ в напитке сохранится,
потому что начинает происходить процесс окисления, который ухудшает вкус, и уже
нет тех пузырей, что украшают бокал с шампанским.
Отмечается,
что в холодильнике хорошо закрытая бутылка с шампанским может простоять еще 1-2
дня. И лучше хранить бутылка в горизонтальном положении. Если у вас имеется дома
вакуумная пробка стопор, то проблем вообще не должно возникнуть. Она герметично
закрывает отверстие и не дает газу выходить, так что за насыщенность напитка
переживать нет причин. С такой пробкой шампанское может простоять еще неделю.
Напомним,
что украинский повар,
победитель кулинарного шоу "Мастер шеф" Евгений Клопотенко рассказал, чем в
новогоднюю ночь (и не только) можно разнообразить вкус игристого.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что испанские медики провели исследование и
доказали, что игристый напиток полезен людям, испытывающим постоянный стресс и
нервное напряжение.
Читайте
также, какими продуктами нельзя закусывать шампанское.
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