К каким заболеваниям приводит дефицит витамина D

"Солнечный" витамин D очень важен для нашего организма, потому что поддерживает хорошее самочувствие и укрепляет иммунную систему. Весной его может не хватать из-за недостатка солнца, но нельзя допускать его дефицита в организме.

Дефицит витамина D (фото из открытых источников)

Исследователи определили, что недостаток витамина D негативно отражается на работе всех систем, в частности снижает функцию митохондрий, которые приводят в действие мышцы. Эксперимент на лабораторных грызунах показал, что дефицит этого вещества может привести к мышечной дегенерации. Функция митохондрий в скелетных мышцах была нарушена на 37%, но это далеко не все. По словам ученых, недостаток витамина D в организме может привести к повышению риска возникновения таких серьезных заболеваний как рак, сахарный диабет и даже коронавирус.

Завершив исследование, ученые пытаются выяснить, как именно недостаток этого витамина влияет на функцию скелетных мышц и митохондриальный контроль.

Отметим, что витамин D в нашем организме помогает регулировать усвоение кальция и фосфора, также он вместе с витамином A и этими элементами защищает организм от простуды, глазных и кожных заболеваний. Витамин D необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови.

Напомним, чтобы рассчитать потребность организма в суточной дозе витамина D, ученые разработали программу-калькулятор. Расчет основан на массе тела, времени пребывания на солнце и реакции кожи на солнечные лучи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты следует добавить в свой рацион, потому что они содержат высокую дозу витамина D.

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