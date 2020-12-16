Витамин D: 7 продуктов, которые заменят солнечный свет

Витамин D — единственное питательное вещество, которое ваше тело производит под воздействием солнечных лучей. Однако до 50% населения мира могут не получать достаточно солнечного света. Отчасти это связано с тем, что люди проводят больше времени в помещении, носят солнцезащитный крем на улице и придерживаются западной диеты с низким содержанием источников этого витамина.

Рекомендуемая суточная норма (ДВ) составляет 800 МЕ (20 мкг) витамина D в день из продуктов. Если вы не получаете достаточно солнечного света, уровень вашего потребления, вероятно, будет ближе к 1000 МЕ (25 мкг) в день.

7 продуктов с высоким содержанием витамина D:

1. Грибы

Грибы — единственный хороший растительный источник витамина D. Как и люди, грибы могут синтезировать этот витамин при воздействии ультрафиолета. Однако грибы производят витамин D2, тогда как животные производят витамин D3. Хотя витамин D2 помогает повысить уровень витамина D в крови, он может быть не таким эффективным, как витамин D3. Фактически, некоторые разновидности содержат до 2300 МЕ на порцию в 100 граммов — почти в три раза больше дневной нормы.

2. Лосось



Лосось — популярная жирная рыба и отличный источник витамина D. Согласно базе данных о составе пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна порция выращенного атлантического лосося весом 100 грамм содержит 526 МЕ витамина D, или 66% дневной нормы.

3. Селедка и сардины.

Селедку едят во всем мире. Ее можно подавать сырой, консервированной, копченой или маринованной. Эта рыбка также является одним из лучших источников витамина D. Свежая атлантическая сельдь содержит 216 МЕ на порцию в 100 грамм, что составляет 27% дневной нормы.

4. Яичные желтки.

Людям, которые не едят рыбу, следует знать, что морепродукты — не единственный источник витамина D. Цельные яйца — еще один хороший источник, а также удивительно питательная пища. Один яичный желток содержит 37 МЕ витамина D или 5% дневной нормы

5. Жир печени трески

Масло печени трески — популярная добавка. Если вы не любите рыбу, употребление жира печени трески может стать ключом к получению определенных питательных веществ, которых нет в других источниках. Это отличный источник витамина D — около 448 МЕ на чайную ложку (4,9 мл), составляет 56% от дневной нормы. Он используется в течение многих лет для профилактики и лечения дефицита у детей.

6. Консервированный тунец

Многим нравится консервированный тунец из-за его вкуса и простоты хранения. К тому же это обычно дешевле, чем покупать свежую рыбу. Консервированный светлый тунец содержит до 268 МЕ витамина D в 100-граммовой порции, что составляет 34% от дневной нормы.

6. Обогащенные продукты

В некоторых странах коровье молоко, хлопья и апельсиновый сок имеют высокий уровень витамина D.

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