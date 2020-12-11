Ученые нашли способ рассчитать суточную потребность в витамине D

Язык
Coinspot 11.12.2020
BTC/USD
18030.14
ETH/USD
548.88
LTC/USD
71.68
НБУ 11.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Зимний дефицит витамина D совпал с разгаром эпидемии коронавируса, что вызвало серьезную обеспокоенность ученых и экспертов в области охраны здоровья, поскольку этот витамин играет ключевую роль в иммунной системе человека.
ФОТО: Из открытых источников
Для того чтобы рассчитать потребность организма в суточной дозе витамина D ученые разработали программу – калькулятор.
Расчет основан на массе тела, времени пребывания на солнце и реакции кожи на солнечные лучи. Воспользоваться платформой можно онлайн.
Витамин D отвечает за иммунитет человека, здоровье костей, зубов, мышц. Медики рекомендуют принимать 10 мкг этого витамина в день на протяжении зимы, однако не переусердствовать, поскольку высокая концентрация витамина приводит к гиперкальциемии, что опасно для здоровья человека.
Напомним, "Комментарии" писали, что в холодное время организму как никогда нужны запасы полезных и питательных веществ. Но витаминных продуктов зимой становится меньше. Чтобы поддержать свой иммунитет и здоровье, стоит обратить внимание на сухофрукты. Эти продукты насыщают тело многими микроэлементами и клетчаткой. К тому же, сухофрукты хранятся очень долго и стоят относительно недорого. Их удобно брать с собой в дорогу или на работу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости