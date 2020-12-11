Ученые нашли способ рассчитать суточную потребность в витамине D

Зимний дефицит витамина D совпал с разгаром эпидемии коронавируса, что вызвало серьезную обеспокоенность ученых и экспертов в области охраны здоровья, поскольку этот витамин играет ключевую роль в иммунной системе человека.

ФОТО: Из открытых источников

Для того чтобы рассчитать потребность организма в суточной дозе витамина D ученые разработали программу – калькулятор.

Расчет основан на массе тела, времени пребывания на солнце и реакции кожи на солнечные лучи. Воспользоваться платформой можно онлайн.

Витамин D отвечает за иммунитет человека, здоровье костей, зубов, мышц. Медики рекомендуют принимать 10 мкг этого витамина в день на протяжении зимы, однако не переусердствовать, поскольку высокая концентрация витамина приводит к гиперкальциемии, что опасно для здоровья человека.

Напомним, "Комментарии" писали, что в холодное время организму как никогда нужны запасы полезных и питательных веществ. Но витаминных продуктов зимой становится меньше. Чтобы поддержать свой иммунитет и здоровье, стоит обратить внимание на сухофрукты. Эти продукты насыщают тело многими микроэлементами и клетчаткой. К тому же, сухофрукты хранятся очень долго и стоят относительно недорого. Их удобно брать с собой в дорогу или на работу.

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