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Кириєнко Анна
В холодное время организму как никогда нужны запасы полезных и питательных веществ. Но витаминных продуктов зимой становится меньше. Чтобы поддержать свой иммунитет и здоровье, стоит обратить внимание на сухофрукты.
Источник витаминов: топ самых полезных сухофруктов. Фото: fireinspire.com
Эти продукты насыщают тело многими микроэлементами и клетчаткой. К тому же, сухофрукты хранятся очень долго и стоят относительно недорого. Их удобно брать с собой в дорогу или на работу.
Сайт "Комментарии" собрал список самых полезных сухофруктов и рассказал об их свойствах.
1. Яблоки
В сушеных яблоках содержится много железа, которое хорошо влияет на кровеносную систему и поддерживает нормальную микрофлору кишечника.
2. Изюм
Если вы будете потреблять изюм, ваш организм получит калий, магний, органические кислоты и витамины группы B.
3. Груши
Этот сухофрукт выводит из организма токсины. Сушеные груши можно использовать как антидепрессант.
4. Инжир
Инжир поможет сохранить здоровье щитовидной железы. Также продукт прекрасно утоляет голод в холодное время года, когда тянет на сладкое и калорийное.
5. Персик
Сушеный персик богатый микроэлементами, среди которых кальций, натрий, магний, фосфор и железо. Сухофрукт тонизирует нервную систему, помогает выдерживать большие умственные нагрузки.
6. Курага
Сушка с абрикоса — один из самых полезных продуктов, который стоит включить в свой рацион. Курага влияет на работу многих органов и улучшает общее самочувствие. Продукт способствует регуляции кровяного давления, повышает уровень гемоглобина и очищает организм.
7. Финики
Сухофрукт рекомендован при анемии, а также способствует повышению иммунитета. Продукт следует принимать для нормального функционирования и развития мышечной системы. Финики улучшают аппетит.
Стоит запомнить, что сухофрукты более полезны, если в них нет пищевых добавок, например, дополнительного сахара.
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