Худшие продукты для мозга: они ухудшают память и снижают интеллект

Наш мозг сложный и деликатный механизм, требующий постоянного питания правильными продуктами. Исследования все отчетливее показывают, что то, что мы кладем на тарелку, оказывает непосредственное влияние на концентрацию, память, скорость мышления и даже эмоциональное состояние. В то время как определенные продукты могут поддерживать когнитивное здоровье, другие способны его разрушать.

Продукты, которые разрушают мозг. Фото: freepik

1. Жареные блюда

Картофель фри, жареная курица и другие блюда во фритюре не только вредят сердцу, но и замедляют мозг. Исследование в Journal of Nutritional Science показало, что регулярное употребление жареного связано с худшими результатами когнитивных тестов. Причиной этого выступают воспаление и уменьшение объема мозговой ткани. Вместо жарки выбирайте запекание или тушение.

2. Подслащенные напитки

Соки-нектары, энергетики и сладкий чай насыщают организм сахаром, провоцируя воспаление и ухудшение памяти. Исследование 2017 года в Alzheimer's & Dementia показало, что любители таких напитков имеют меньший объем мозга и гиппокамп. Заменой подслащенным напиткам может быть вода с лимоном, ягодами или мятой.

3. Простые сахара

Белый хлеб, рис и макароны с высоким гликемическим индексом способствуют резким скачкам глюкозы и повышают риск депрессии у женщин в постменопаузе. Однако женщины, употреблявшие больше лактозы, клетчатки, фруктов и овощей, показали значительное снижение симптомов депрессии.

4. Тунец

Тунец, как и рыба-меч, акула и королевская скумбрия, имеет высокое содержание ртути, которая может влиять на когнитивные функции мозга. Исследование, опубликованное в журнале Integrative Medicine, показало, что частое присутствие тунца в рационе повышает уровень ртути, что может снизить когнитивные функции на 5%. Но не нужно навсегда исключать морепродукты из своей тарелки. Можно тунец заменить лосось, сардины или озерную форель.

5. Избыток алкоголя

Уже давно известно, что чрезмерное употребление алкоголя может быть токсично для функционирования мозга. Однако исследование опубликованное в 2017 году в BMJ показало, что даже умеренное употребление алкоголя в 1-3 порции в день может повреждать гиппокамп.

6. Обработанное мясо

У любителей мяса может быть более высокое развитие деменции. Исследование, опубликованное в апреле 2020 года в журнале Neurology, хотя и не доказывает причинно-следственной связи, однако ученые обнаружили, что деменция чаще встречалась среди участников, употреблявших высокообработанное мясо — колбасы, колбасные изделия и паштеты. Те, кто не имел деменции, чаще придерживались разнообразного рациона, включающего фрукты, овощи, морепродукты и птицу.

7. Фастфуд

Высокий уровень насыщенных жиров, содержащихся в жирных бургерах и картофеле фри, может осложнить борьбу с бляшкой, вызывающей болезнь Альцгеймера. Кроме того, уровень натрия, содержащийся в обычном фастфуде, может привести к затуманиванию мозга. Все из-за высокого кровяного давления, часто вызванного употреблением слишком большого количества соленой пищи. Он может ограничивать кровоток к мозгу и оказывать негативное влияние на концентрацию, организаторские способности и память.

