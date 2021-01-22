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Главная Новости Здоровье диета и питание Хочется чипсов, шоколада и картошки фри: чего не хватает организму
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Хочется чипсов, шоколада и картошки фри: чего не хватает организму

Любой вредный продукт можно заменить полезным и получить вещества, которых не хватает организму

сегодня, 10:39
Автор:

Мокрик Анастасия

Наверняка многие испытывали резкое желание съесть какой-нибудь не совсем полезный продукт, к примеру, чипсы или салат с большим количеством майонеза. Это связано с тем, что организму не хватает определенных веществ, которые содержаться в этих продуктах. Однако существует более полезная альтернатива. Мы расскажем, чем можно заменить вредную еду, чтобы получить нужные витамины и, при этом, не навредить своему здоровью.

Хочется чипсов, шоколада и картошки фри: чего не хватает организму

Как правильно заменить вредные продукты - фото: из открытых источников

Шоколад

Когда вам очень хочется шоколада, то, вероятно, вашему организму не хватает магния. В таком случае, его можно получить из орехов, семечек, фруктов, а также из бобовых и стручковых растений.

Чипсы

Желание съесть чипсы или же другие снеки свидетельствует о том, что вам не хватает хлоридов, натрия и кальция. Чтобы их получить, можно съесть сыр, рыбу, бобовые или же домашний попкорн.

Хлеб

Если же вам очень хочется полакомиться свежим и хрустящим хлебом, вашему организму не хватает азота. Его можно найти в таких продуктах как мясо, орехи и рыба.

Торты, пирожные

Главным веществом, которого вам не хватает, когда вы хотите съесть торты или пирожные, это глюкоза. Её можно получить из фруктов, ягод, сладких овощей и мёда.

Жирная еда

Если вы мечтаете о порции картошки фри или тарелке салата, заправленного большим количеством майонеза, можно смело сказать, что вашему организму не хватает кальция. Альтернативой таким неполезным блюдам может стать сыр, кунжут, брокколи, стручковые и бобовые растения.

Копчености

Недостаток холестерина в организме вызывает желание съесть что-нибудь копченое. Возместить необходимые вещества можно оливками, красной рыбой, орехами и авокадо.

Попробуйте заменить неполезные продукты на предложенные. Вскоре вы заметите, как отвыкните от вредной еды, наносящей только лишь вред вашему организму. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощным средством для долголетия оказался простой фрукт, а также о том, что эксперты рассказали, почему стоит отказаться от красного мяса



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Источник: https://hochu.ua/cat-health/womens/article-57267-kak-razobratsya-chego-ne-hvataet-organizmu/
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