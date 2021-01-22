Хочется чипсов, шоколада и картошки фри: чего не хватает организму

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Мокрик Анастасия
Наверняка многие испытывали резкое желание съесть какой-нибудь не совсем полезный продукт, к примеру, чипсы или салат с большим количеством майонеза. Это связано с тем, что организму не хватает определенных веществ, которые содержаться в этих продуктах. Однако существует более полезная альтернатива. Мы расскажем, чем можно заменить вредную еду, чтобы получить нужные витамины и, при этом, не навредить своему здоровью.
Как правильно заменить вредные продукты - фото: из открытых источников
Шоколад
Когда вам очень хочется шоколада, то, вероятно, вашему организму не хватает
магния. В таком случае, его можно получить из орехов, семечек, фруктов, а также
из бобовых и стручковых растений.
Чипсы
Желание съесть чипсы или же другие снеки свидетельствует о том, что вам не
хватает хлоридов, натрия и кальция. Чтобы их получить, можно съесть сыр,
рыбу, бобовые или же домашний попкорн.
Хлеб
Если же вам очень хочется полакомиться свежим и хрустящим хлебом, вашему
организму не хватает азота. Его можно найти в таких продуктах как мясо, орехи и
рыба.
Торты, пирожные
Главным веществом, которого вам не хватает, когда вы хотите съесть торты
или пирожные, это глюкоза. Её можно получить из фруктов, ягод, сладких овощей и
мёда.
Жирная еда
Если вы мечтаете о порции картошки фри или тарелке салата, заправленного большим количеством майонеза, можно смело сказать, что вашему организму не
хватает кальция. Альтернативой таким неполезным блюдам может стать сыр, кунжут,
брокколи, стручковые и бобовые растения.
Копчености
Недостаток холестерина в организме вызывает желание съесть что-нибудь
копченое. Возместить необходимые вещества можно оливками, красной рыбой, орехами
и авокадо.
Попробуйте заменить неполезные продукты на предложенные. Вскоре вы заметите, как отвыкните от вредной еды, наносящей только лишь вред вашему организму.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что мощным средством для долголетия оказался простой фрукт, а также о том, что эксперты рассказали, почему стоит отказаться от красного мяса.
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