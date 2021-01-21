Почему стоит отказаться от красного мяса: ответ экспертов

Отказ от красного мяса в пользу растительных источников белка полезен по той простой причине, что минимизирует риск развития заболеваний сердца. Такое заявление сделали американские эксперты, результаты их работы опубликованы в журнале BMJ.

Почему стоит отказаться от красного мяса. Фото: unsplash

Ученые проанализировали данные более 43 тысяч человек, собранные в течении 30 лет. Каждые четыре года участники заполняли специальные формы, в которых были наводящие вопросы.

Благодаря этому научному эксперименту удалось выяснить, что одна порция красного мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов, а обработанное мясо – на 15 процентов.

Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у людей старшего возраста (65+) снижалась на 18 процентов, если они заменяли красное мясо соей, орехами, крупами и бобовыми. У молодых людей риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 20 процентов.

Также стоит отметить, что отказ от мяса в пользу рыбы никак не повлиял на эти показатели. Скорее всего из-за того, что участники эксперимента часто употребляли ее в обработанном или жареном виде.

Специалисты резюмируют, что красное мясо следует есть ограниченными порциями хотя бы по той причине, что оно повышает уровень холестерина в крови. Это может стать причиной развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Как сообщало издание "Комментарии", почему опасно жарить красное мясо. Ученые из Австралии и Южной Кореи рассказали о том, почему опасно часто жарить красное мясо. Корочка, которая появляется в процессе приготовления, содержит вредные белковые соединения. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других болезней.



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