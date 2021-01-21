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Почему стоит отказаться от красного мяса: ответ экспертов

Ученые в США проанализировали данные более 43 тысяч человек, собранные в течение 30 лет

сегодня, 21:14
Автор:

Любовь Блажко

Отказ от красного мяса в пользу растительных источников белка полезен по той простой причине, что минимизирует риск развития заболеваний сердца. Такое заявление сделали американские эксперты, результаты их работы опубликованы в журнале BMJ. 

Почему стоит отказаться от красного мяса: ответ экспертов

Почему стоит отказаться от красного мяса. Фото: unsplash

Ученые проанализировали данные более 43 тысяч человек, собранные в течении 30 лет. Каждые четыре года участники заполняли специальные формы, в которых были наводящие вопросы. 

Благодаря этому научному эксперименту удалось выяснить, что одна порция красного мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов, а обработанное мясо – на 15 процентов. 

Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у людей старшего возраста (65+) снижалась на 18 процентов, если они заменяли красное мясо соей, орехами, крупами и бобовыми. У молодых людей риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 20 процентов. 

Также стоит отметить, что отказ от мяса в пользу рыбы никак не повлиял на эти показатели. Скорее всего из-за того, что участники эксперимента часто употребляли ее в обработанном или жареном виде. 

Специалисты резюмируют, что красное мясо следует есть ограниченными порциями хотя бы по той причине, что оно повышает уровень холестерина в крови. Это может стать причиной развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. 

Как сообщало издание "Комментарии", почему опасно жарить красное мясо. Ученые из Австралии и Южной Кореи рассказали о том, почему опасно часто жарить красное мясо. Корочка, которая появляется в процессе приготовления, содержит вредные белковые соединения. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других болезней. 


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Источник: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4141
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