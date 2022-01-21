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Эксперты назвали идеальные продукты для защиты сосудов

Эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, если хотите защитить свои сосуды

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Улучшить состояние сердечно-сосудистой системы можно благодаря определенным продуктам. Эксперты рассказали, чем стоит обогатить меню, чтобы укрепить здоровье.

Эксперты назвали идеальные продукты для защиты сосудов

Продукты для защиты сосудов (фото из открытых источников)

С возрастом сосуды стареют и хуже справляются со своими функциями, а это может плохо сказаться на здоровье. Чтобы замедлить этот процесс, нужно употреблять продукты, богатые на витамины и полезные вещества, поддерживающие организм. В первую очередь, укрепить сосуды помогает рыба и морепродукты, потому что они богаты на ненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие и разрушают "вредный" холестерин. Их, по словам медиков, стоит употреблять минимум 2 раза в неделю.

Также не отказывайтесь от чеснока, потому что он разжижает кровь и помогает нормализовать артериальное давление, а также снижает уровень холестерина в крови.

Защитить сосуды от потери эластичности можно с помощью употребления свеклы, потому что она оказывает профилактический эффект в предотвращении гипертонии (повышенного давления).

А меню еще стоит добавить тыкву, потому что в ее составе много веществ, которые полезны для сердца: цинк и L-аргинин.

Лук, если употреблять его регулярно, также уменьшает воспалительную реакцию организма, понижая содержание холестерина и препятствуя образованию кровяных сгустков в сосудах.

Эксперты рекомендуют добавить в меню еще сельдерей, который укрепляет сердечную мышцу и имбирь, делающий стенки сосудов более прочными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-кардиолог Анна Кореневич назвала три вида гарнира, которые приносят наибольший вред сосудам и сердцу.

Читайте также, какие продукты эффективно "чистят" сосуды.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/81569-8-idealnyh-produktov-dlya-zaschity-sosudov-ot-stareniya.html
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