Эксперты назвали идеальные продукты для защиты сосудов

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Светлана Шкурупий
Улучшить
состояние сердечно-сосудистой системы можно благодаря определенным продуктам. Эксперты
рассказали, чем стоит обогатить меню, чтобы укрепить здоровье.
Продукты для защиты сосудов (фото из открытых источников)
С
возрастом сосуды стареют и хуже справляются со своими функциями, а это может
плохо сказаться на здоровье. Чтобы замедлить этот процесс, нужно употреблять
продукты, богатые на витамины и полезные вещества, поддерживающие организм. В
первую очередь, укрепить сосуды помогает рыба и морепродукты, потому что они
богаты на ненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное
действие и разрушают "вредный" холестерин. Их, по словам медиков,
стоит употреблять минимум 2 раза в неделю.
Также
не отказывайтесь от чеснока, потому что он разжижает кровь и помогает
нормализовать артериальное давление, а также снижает уровень холестерина в
крови.
Защитить
сосуды от потери эластичности можно с помощью употребления свеклы, потому что
она оказывает профилактический эффект в предотвращении гипертонии (повышенного
давления).
А
меню еще стоит добавить тыкву, потому что в ее составе много веществ, которые
полезны для сердца: цинк и L-аргинин.
Лук,
если употреблять его регулярно, также уменьшает воспалительную реакцию
организма, понижая содержание холестерина и препятствуя образованию кровяных
сгустков в сосудах.
Эксперты
рекомендуют добавить в меню еще сельдерей, который укрепляет сердечную мышцу и
имбирь, делающий стенки сосудов более прочными.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-кардиолог Анна Кореневич назвала три вида гарнира, которые приносят наибольший вред сосудам и сердцу.
Читайте также, какие продукты эффективно "чистят" сосуды.
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