Какие гарниры могут повредить сосуды и сердце

Гарнир — это основная составляющая любого второго блюда, подающаяся к мясу, рыбе, курице или даже просто так. Но не все они одинаково полезны для здоровья. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие гарниры могут навредить сердечно-сосудистой системе.

Какие продукты вредят сосудам и сердцу (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что самым опасным является картофельное пюре, которое довольно часто появляется на нашем столе. Оказывается, что его частое употребление может привести к увеличению массы холестериновых бляшек. Дело в том, что в картофельное пюре добавляют много масла, сливок, сметаны и оно превращается в "жировую бомбу замедленного действия".

Также вредными гарнирами является жареный картофель, белый шлифованный рис и каши быстрого приготовления. При частом употреблении такие продукты сильно вредят организму, потому что содержат большое количество легко усвояемых углеводов, способных быстро повышать уровень сахара в крови.

Плюс ко всему, любовь к таким гарнирам может обернуться лишними килограммами и диабетом второго типа. К запрещенным продуктам врач также отнесла "магазинные" пельмени, соусы (майонез, кетчуп), белый хлеб и изделия из муки высшего сорта.

Напомним, что в кровеносных сосудах может скапливаться холестерин, а это грозит развитием серьезных проблем со здоровьем. Чтобы это предотвратить, эксперты советуют употреблять продукты, которые являются "чистильщиками" сосудов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из университета Вирджинии (США) рассказали, какой витамин положительно влияет на здоровье сердца и сосудов и их способность выдерживать длительные нагрузки. Оказалось, что самый полезный витамин для сердца – это витамин D.

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