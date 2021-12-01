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Какие продукты эффективно «чистят» сосуды

Эксперты рассказали, какими продуктами необходимо обогатить рацион, если хотите «почистить» сосуды

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В кровеносных сосудах может скапливаться холестерин, а это грозит развитием серьезных проблем со здоровьем. Чтобы это предотвратить, эксперты советуют употреблять продукты, которые являются "чистильщиками" сосудов.

Какие продукты эффективно «чистят» сосуды

Что нужно есть для чистки сосудов / Фото: 4men.news

Эксперты по питанию отмечают, что на стенках сосудов могут налипать холестериновые бляшки, а очистить их помогают продукты, богатые витаминов В. Этого микроэлемента много в рыбе (тунце, скумбрии, лососе), яйцах, морепродуктах, бобовых (фасоль, нут), а также авокадо, злаках, орехах.

Еще одним суперпродуктом, по мнению специалистов, является гранат. Ссылаясь на результаты проведенного исследования, эксперты констатировали: регулярное умеренное употребление гранатового сока в течение года способствует уменьшению толщины стенок сосудов на 30%.

Кроме этого, медики рекомендуют употреблять в пищу квашеную капусту. Будучи ферментированным продуктом, она содержит полезные бактерии, сокращающие степень вредного воздействия токсичных химических веществ на организм.

Также предотвратить образование холестериного налета на стенках артериях эффективно помогает чеснок, если потреблять его в сыром виде.

Еще один пищевой компонент, который оздоравливает состояние сосудистых тканей – это L-аргинин — аминокислота, входящая в состав куриного мяса и индюшатины.

Напомним, из-за плохой экологии, и неправильного образа жизни у человека в крови может накапливаться много токсинов, тяжелых металлов и других веществ, негативно влияющих на общее состояние здоровья. Что в таких случаях нужно добавить в рацион, чтобы ее очистить?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт очень полезный для сосудов исердца.



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Источник: https://ukrhealth.net/nazvano-7-produktiv-yaki-efektyvno-chystyat-sudyny54743/
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