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Главная Новости Здоровье диета и питание Для сердца и кишечника: какую кашу нужно есть утром
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Для сердца и кишечника: какую кашу нужно есть утром

Исследователи рассказали, что утром желательно употреблять пшеничную кашу и объяснили, в чем ее польза для организма

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Идеальным вариантом для завтрака является каша и большинство людей выбирает овсянку. Но есть и другие виды круп, на которые стоит обратить внимание, потому что они не менее полезны для здоровья. Исследователи рассказали о пользе пшеничной каши.

Для сердца и кишечника: какую кашу нужно есть утром

Каша для завтрака / Фото: povar

Для сердца

Ученые из Университета Кентукки нашли связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечных заболеваний. В составе пшена находится много магния, а этот микроэлемент помогает нормализовать артериальное давление, а благодаря клетчатке еще и борется с "вредным" холестерином. Кроме того, употребление пшеничной каши поможет очистить организм от токсинов и снизит риск возникновения атеросклероза. 

Для кишечника

Пшено может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, в частности устранить метеоризм, спазмы, вздутие живота и другие нарушения. 

При диабете

Исследователи выяснили, что пшеничная каша полезна для людей, у которых диагностирован сахарный диабет. Эта крупа не способствует набору лишнего веса, а ведь именно эта категория людей более всего склонная к ожирению. Кроме того, пшено способствует нормализации процесса выработки организмом инсулина.

Напомним, что людям с гипертонией (повышенным давлением) стоит придерживаться здорового образа жизни, в частности пересмотреть свой рацион. Медики перечислили продукты, которыми желательно обогатить свой завтрак. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди употребляют на завтрак куриные яйца и это правильное решение, поскольку такой продукт идеально подходит для утреннего рациона. Яйца обогащают организм холином — органическим веществом, которое помогает нормализовать работу печени, уровень холестерина в крови, а также снижает риск развития атеросклероза.


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Источник: https://profile.ru/news/society/health/ot-holesterina-i-dlya-kishechnika-nazvana-poleznaya-utrennyaya-kasha-908944/
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comments

Обсуждения

Влад

сегодня, 09:07

Вы пишите о пшеничной или же о пшенной каше?!в тексте все перемешано-в одном предложении пшеничная каша в другом ПШЕНО

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