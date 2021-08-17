Для сердца и кишечника: какую кашу нужно есть утром

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Светлана Шкурупий
Идеальным вариантом для завтрака является каша и большинство людей выбирает овсянку. Но есть и другие виды круп, на которые стоит обратить внимание, потому что они не менее полезны для здоровья. Исследователи рассказали о пользе пшеничной каши.
Каша для завтрака / Фото: povar
Для сердца
Ученые из Университета Кентукки нашли связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечных заболеваний. В составе пшена находится много магния, а этот микроэлемент помогает нормализовать артериальное давление, а благодаря клетчатке еще и борется с "вредным" холестерином. Кроме того, употребление пшеничной каши поможет очистить организм от токсинов и снизит риск возникновения атеросклероза.
Для кишечника
Пшено может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, в частности устранить метеоризм, спазмы, вздутие живота и другие нарушения.
При диабете
Исследователи выяснили, что пшеничная каша полезна для людей, у которых диагностирован сахарный диабет. Эта крупа не способствует набору лишнего веса, а ведь именно эта категория людей более всего склонная к ожирению. Кроме того, пшено способствует нормализации процесса выработки организмом инсулина.
Напомним, что людям с гипертонией (повышенным давлением) стоит придерживаться здорового образа жизни, в частности пересмотреть свой рацион. Медики перечислили продукты, которыми желательно обогатить свой завтрак.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди употребляют на завтрак куриные яйца и это правильное решение, поскольку такой продукт идеально подходит для утреннего рациона. Яйца обогащают организм холином — органическим веществом, которое помогает нормализовать работу печени, уровень холестерина в крови, а также снижает риск развития атеросклероза.
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Обсуждения
Новости
Влад
сегодня, 09:07
Вы пишите о пшеничной или же о пшенной каше?!в тексте все перемешано-в одном предложении пшеничная каша в другом ПШЕНО