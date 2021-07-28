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Почему на завтрак полезно есть куриные яйца

Эксперты рассказали о важности завтрака и объяснили, почему утром необходимо употреблять куриные яйца

сегодня, 08:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди употребляют на завтрак куриные яйца и это правильное решение, поскольку такой продукт идеально подходит для утреннего рациона. Что же в них особенного?

Почему на завтрак полезно есть куриные яйца

Почему на завтрак полезно есть яйца / Фото: 1zoom

Эксперты рассказали, что завтрак — самый важный прием пищи, потому что обеспечивает организм энергией, а значит он должен включать в себя правильные продукты. В этот список входят яйца, потому что они очень питательные. В их составе есть витамины А, В, Е, а также кальций, железо, марганец и другие микроэлементы. В одном курином яйце приблизительно содержится 6 г белка, 5 г жира и немного углеводов.

Кроме того, яйца обогащают организм холином — органическим веществом, которое помогает нормализовать работу печени, уровень холестерина в крови, а также снижает риск развития атеросклероза.

Ещё куриные яйца содержат высококачественные белки и незаменимые аминокислоты, которые предотвращают появление лишнего веса.

Эксперты отметили, что употребление яиц положительно сказывается на зрительной системе. Дело в том, что в составе продукта есть антиоксиданты, которые защищают глаза от вредного солнечного света, снижая риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна. 

Напомним, что к покупке куриных яиц стоит подходить серьезно, поскольку выбор битых или грязных яиц несет в себе серьезный риск для здоровья потребителей. Эксперт Мария Янчик рассказала, как правильно выбирать продукт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с утра нет ничего важнее, чем хорошо сбалансированный завтрак, который даст вам силы и заряд бодрости на весь день. Узнайте о пяти продуктах, которые идеально подойдут для утреннего приема пищи. 


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Источник: https://newsyou.info/chomu-potribno-%d1%97sti-yajcya-na-snidanok-6-prichin
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