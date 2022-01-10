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Диетологи рассказали, помогает ли похудеть вода с лимоном

Диетологи рассказали, можно ли избавиться от лишних килограмм, если каждый день употреблять воду с лимоном

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Для того чтобы избавиться от пары лишних килограмм необязательно сидеть на жестких диетах. Эксперты рекомендуют добавить в рацион лимонную воду, ведь с ее помощью можно наладить обмен веществ и похудеть.

Диетологи рассказали, помогает ли похудеть вода с лимоном

Можно ли похудеть с помощью лимонной воды / Фото: pexels.com

Специалисты отметили, что вода с добавлением лимона обладает рядом полезных свойств. В первую очередь, она полезна для стимуляции метаболизма. Стакан обычной воды с дольками лимона перед приемом пищи — отличный способ, чтобы добиться стройности. 

Также лимонная вода обладает ярко выраженным тонизирующим эффектом. Это настоящий энергетический напиток, который поможет взбодриться с утра и наполнит жизненной энергией на целый день.

Однако, пить лимонную воду стоит через трубочку, поскольку кислота, входящая в состав цитрусовых, может нарушить зубную эмаль. Плюс ко всему, напиток не рекомендован людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка).

Напомним, американские эксперты уверяют, что для того, чтобы начать сбрасывать вес, достаточно следовать нескольким простым правилам, которые должны стать вашим оружием в борьбе за идеальную фигуру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийский диетолог Сьюзи Баррелл объяснила, почему бывает сложно сбросить лишний вес. Специалист назвала главные ошибки в процессе похудения.

Читайте также, что рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получал достаточное количество белка, жиров и углеводов. Если вы хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда рацион нужно строить на белковых продуктах. Но какой должна быть их суточная норма?


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Источник: https://elle.ua/stil-zhizni/food/pravda-ili-mif-mozhno-li-pit-vodu-s-limonnim-sokom-natoshchak/#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%
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