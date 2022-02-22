Диетолог развенчала главный миф о борьбе с жиром на животе

Для многих людей проблемной зоной является именно область живота, потому что там жировые отложения формируются довольно быстро, а вот бороться с ними приходится долго. Врач-диетолог Елена Соломатина развенчала один из главных мифов о борьбе с жиром на животе.

Борьба с жиром на животе (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что скорректировать фигуру можно с помощью правильного питания и физической активности. Однако не все упражнения помогают избавиться от жира на животе, например, упражнения на пресс в этом деле, по мнению врача, бесполезны. Хотя многие считают, что качание пресса поможет избавиться от проблемы.

Диетолог рассказала, что лучше всего в борьбе с жировыми отложениями на животе помогут аэробные нагрузки, ходьба и плавание.

А еще важно определить причину, по которой появился жир в этой зоне, возможно дело в так называемом метаболическом синдроме, тогда здесь важна будет консультация специалиста и пересмотр рациона. Из меню желательно убрать трансжиры, фастфуд, соленую пищу, сладкие газированные напитки, а также жареные блюда. Лучше всего готовить продукты на пару или запекать, использовав небольшое количество масла.

Напомним, диетолог Дженаед Броделл рассказал, какими продуктами нужно обогатить рацион, если хотите избавиться от висцерального жира на животе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-эндокринолог американского Центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе.

Читайте также, что чаще всего формирование жира происходит именно из-за неправильного образа жизни. Особенно это проявляется у тех, кто регулярно заедает стрессы жирной калорийной пищей и запивает вкусными напитками. Диетологи отметили, что прежде всего следует забыть о сладкой газировке.

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