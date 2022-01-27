Срочно в рацион: какие продукты сжигают жир на животе

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Светлана Шкурупий
Чтобы
убрать висцеральный жир, который образовывается вокруг органов, нужно
пересмотреть свой рацион и заняться физическими упражнения. Диетолог Дженаед
Броделл рассказал, какие продукты способствуют его сжиганию на животе.
Как сжечь жир на животе (фото из открытых источников)
Жирная рыба
Эксперт
советует добавить в меню жирные сорта рыбы, например, лосось, сардины или
сельдь, потому что они богаты на ненасыщенные жирные омега-3 кислоты,
обладающие кардиозащитными свойствами. Частое употребление рыбьего жира также
предотвращает воспаления и снижает стресс, который является одной из причин
набора лишнего веса.
Фасоль
Бобы
содержат много клетчатки, которая ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение,
обеспечивая на долгое время чувство сытости. Поэтому, регулярно употребляйте
фасоль, чечевицу, поскольку они низкокалорийные и полезны для здоровья.
Яйца
В
яйцах содержится много белка, которые дарит ощущение сытости. Но лучше
употреблять их в вареном виде и съедать на завтрак вместе с авокадо и кусочком
сыра.
Йогурт
Специалист
отметил, что в похудении помогает натуральный йогурт, без лишних добавок,
потому что в нем есть полезные бактерии, помогающие нормализовать работу
желудочно-кишечного тракта и избавиться от висцерального жира.
Авокадо
Еще
один продукт с большим списком полезных свойств, куда входит и сжигание жира в
области живота. Ученые выяснили, что авокадо действительно помогает уменьшить объем
талии, но это касается только женщин. Такой эффект у мужчин, исходя из
результатов эксперимента, не наблюдался.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что доктор медицинских наук Кортни
Д'Анджело назвала напиток, который эффективно сжигает жир в области живота.
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