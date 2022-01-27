Срочно в рацион: какие продукты сжигают жир на животе

Чтобы убрать висцеральный жир, который образовывается вокруг органов, нужно пересмотреть свой рацион и заняться физическими упражнения. Диетолог Дженаед Броделл рассказал, какие продукты способствуют его сжиганию на животе.

Как сжечь жир на животе (фото из открытых источников)

Жирная рыба

Эксперт советует добавить в меню жирные сорта рыбы, например, лосось, сардины или сельдь, потому что они богаты на ненасыщенные жирные омега-3 кислоты, обладающие кардиозащитными свойствами. Частое употребление рыбьего жира также предотвращает воспаления и снижает стресс, который является одной из причин набора лишнего веса.

Фасоль

Бобы содержат много клетчатки, которая ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение, обеспечивая на долгое время чувство сытости. Поэтому, регулярно употребляйте фасоль, чечевицу, поскольку они низкокалорийные и полезны для здоровья.

Яйца

В яйцах содержится много белка, которые дарит ощущение сытости. Но лучше употреблять их в вареном виде и съедать на завтрак вместе с авокадо и кусочком сыра.

Йогурт

Специалист отметил, что в похудении помогает натуральный йогурт, без лишних добавок, потому что в нем есть полезные бактерии, помогающие нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и избавиться от висцерального жира.

Авокадо

Еще один продукт с большим списком полезных свойств, куда входит и сжигание жира в области живота. Ученые выяснили, что авокадо действительно помогает уменьшить объем талии, но это касается только женщин. Такой эффект у мужчин, исходя из результатов эксперимента, не наблюдался.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор медицинских наук Кортни Д'Анджело назвала напиток, который эффективно сжигает жир в области живота.

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