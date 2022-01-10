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Какой напиток эффективно сжигает жир на животе

Доктор медицинских наук Кортни Д'Анджело назвала напиток, который эффективно сжигает жир в области живота

сегодня, 09:25 comments1046
Автор:

Светлана Шкурупий
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Чудо-напитка, который бы в одиночку избавил от жира в области живота, к сожалению, не существует. Если хотите подкорректировать фигуру, тогда нужно придерживаться здорового питания и заниматься спортом. Однако, есть напиток, который поможет вам быстрее достичь результата.

Какой напиток эффективно сжигает жир на животе

Как сжечь жир на животе (фото из открытых источников)

Врач Кортни Д'Анджело отметила, что плоского живота можно добиться с помощью горячего мятного чая. В нем низкое содержание калорий, зато множество витаминов и полезных веществ, которые снижают аппетит и улучшают обмен веществ в организме. Эфирные масла мяты стимулируют выработку желчи, в результате, пищеварение ускоряется.

А еще, по словам эксперта, мятный чай обладает противовирусным, антибактериальным и противовоспалительным действием. Его употребление положительно сказывается на нервной системе, потому что эффективно избавляет от стресса и усталости. Также напиток поможет справиться со спазмами, проблемами желудка и головной болью

Напомним, что ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и доказали, что апельсиновый сок способствует похудению. Дело в том, что цитрусовые содержит нобилетин — флавоноид, который помогает эффективнее избавиться от лишних килограмм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что частое употребление авокадо положительно влияет на весь организм, в том числе и на лишний вес. Чтобы не допустить появление жира на животе и боках, желательно съедать один плод в день. 

Читайте также, что жир на бедрах и ногах увеличивается, если человек в течение дня очень мало двигается. И лишний вес будет только прибавляться, если не соблюдать правильного режима питания. 


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Источник: https://www.eatthis.com/one-best-drink-for-a-flat-belly/
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