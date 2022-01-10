Какой напиток эффективно сжигает жир на животе

Чудо-напитка, который бы в одиночку избавил от жира в области живота, к сожалению, не существует. Если хотите подкорректировать фигуру, тогда нужно придерживаться здорового питания и заниматься спортом. Однако, есть напиток, который поможет вам быстрее достичь результата.

Как сжечь жир на животе (фото из открытых источников)

Врач Кортни Д'Анджело отметила, что плоского живота можно добиться с помощью горячего мятного чая. В нем низкое содержание калорий, зато множество витаминов и полезных веществ, которые снижают аппетит и улучшают обмен веществ в организме. Эфирные масла мяты стимулируют выработку желчи, в результате, пищеварение ускоряется.

А еще, по словам эксперта, мятный чай обладает противовирусным, антибактериальным и противовоспалительным действием. Его употребление положительно сказывается на нервной системе, потому что эффективно избавляет от стресса и усталости. Также напиток поможет справиться со спазмами, проблемами желудка и головной болью

Напомним, что ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и доказали, что апельсиновый сок способствует похудению. Дело в том, что цитрусовые содержит нобилетин — флавоноид, который помогает эффективнее избавиться от лишних килограмм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что частое употребление авокадо положительно влияет на весь организм, в том числе и на лишний вес. Чтобы не допустить появление жира на животе и боках, желательно съедать один плод в день.

Читайте также, что жир на бедрах и ногах увеличивается, если человек в течение дня очень мало двигается. И лишний вес будет только прибавляться, если не соблюдать правильного режима питания.

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