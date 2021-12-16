Раскрыт секрет сжигания жира на животе

Живот является самой проблемной женской зоной, потому что там из-за избытка калорий и неправильного питания легко накапливается жир. Однако, врач-эндокринолог Элизабет Лоуден утверждает, что это не главные причины его образования.

Как сжечь жир на животе (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что для сжигания жира в области живота нужно ускорить свой метаболизм, так как проблема его накопления кроется во внутренних проблемах организма. Пониженный метаболизм чаще всего возникает из-за постоянной усталости, частых приступов головной боли, упадка сил.

Кроме этого, нужно обратить внимание еще на 2 фактора: выпадение волос и резкий набор веса при обычном режиме питания.

Бороться с жировыми отложениями, вызванными проблемами с метаболизмом, как отмечает врач, нужно с помощью набора мышечной массы, поскольку именно этот процесс ускоряет его.

Напомним, что ожирение — проблема современного общества, которая может быть вызвана различными факторами. Но если вы хотите снизить риск развития заболевания и улучшить самочувствие, тогда добавьте в рацион один простой продукт. Какой именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите избавиться от лишних килограмм, не навредив организму, тогда эксперты советуют добавить в рацион оливки. Диета на их основе улучшит пищеварение и приведет в норму работу остальных систем.

Читайте также, если вы хотите избавиться от жира на животе, тогда нужно пересмотреть свой рацион и заняться физической активностью. Эксперты говорят, что в меню следует добавить продукты и напитки, которые помогут похудеть. Что входит в этот список?

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