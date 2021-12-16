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Раскрыт секрет сжигания жира на животе

Врач-эндокринолог американского Центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Живот является самой проблемной женской зоной, потому что там из-за избытка калорий и неправильного питания легко накапливается жир. Однако, врач-эндокринолог Элизабет Лоуден утверждает, что это не главные причины его образования.

Раскрыт секрет сжигания жира на животе

Как сжечь жир на животе (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что для сжигания жира в области живота нужно ускорить свой метаболизм, так как проблема его накопления кроется во внутренних проблемах организма. Пониженный метаболизм чаще всего возникает из-за постоянной усталости, частых приступов головной боли, упадка сил. 

Кроме этого, нужно обратить внимание еще на 2 фактора: выпадение волос и резкий набор веса при обычном режиме питания. 

Бороться с жировыми отложениями, вызванными проблемами с метаболизмом, как отмечает врач, нужно с помощью набора мышечной массы, поскольку именно этот процесс ускоряет его.

Напомним, что ожирение — проблема современного общества, которая может быть вызвана различными факторами. Но если вы хотите снизить риск развития заболевания и улучшить самочувствие, тогда добавьте в рацион один простой продукт. Какой именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если хотите избавиться от лишних килограмм, не навредив организму, тогда эксперты советуют добавить в рацион оливки. Диета на их основе улучшит пищеварение и приведет в норму работу остальных систем.

Читайте также, если вы хотите избавиться от жира на животе, тогда нужно пересмотреть свой рацион и заняться физической активностью. Эксперты говорят, что в меню следует добавить продукты и напитки, которые помогут похудеть. Что входит в этот список?


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Источник: https://www.5-tv.ru/news/276648/kak-navsegda-izbavitsa-otzira-nazivote-sovet-endokrinologa-21e1/
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