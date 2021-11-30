logo

BTC/USD

58673.49

ETH/USD

4681.10

LTC/USD

215.51

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые назвали продукт, снижающий риск ожирения
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали продукт, снижающий риск ожирения

Исследователи из Университета Западного Онтарио определили продукт, который снижает риск развития ожирения

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Ожирение — проблема современного общества, которая может быть вызвана различными факторами. Но если вы хотите снизить риск развития заболевания и улучшить самочувствие, тогда добавьте в рацион один простой продукт.

Ученые назвали продукт, снижающий риск ожирения

Как защититься от ожирения (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Западного Онтарио выяснили, что в составе сладких апельсинов и танжеринов (сорт мандарина) содержится молекула нобилетин, которая существенно сокращает вероятность появления ожирения. И соответственно, защищает от диабета и сердечных проблем. 

Эксперты отметили, что употребление апельсинов можно сравнить с приемом сильных лекарственных средств для защиты сердца и сосудов. Но для достижения такого результата человеку нужно употреблять около 2,5 стакана натурального апельсинового сока в день. Такие выводы ученые сделали, ссылаясь на результаты эксперимента с лабораторными грызунами. 

Мышей специально держали на диете с большим количеством жира и холестерина, но одновременно давали им нобилетин. Оказалось, что грызуны начали заметно сбрасывать вес, а в их организме уменьшался показатель резистентности к инсулину и количество жиров в крови, по сравнению с группой, которая находилась на том же самом питании, но без молекулы из апельсинов.

Более того, у мышей отмечалось уменьшение скоплений холестерина в артериях или атеросклероза. Впрочем, несмотря на довольно оптимистичные результаты исследования, его авторы пока не могут объяснить, каким образом данная молекула достигает впечатляющих результатов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, с помощью каких рекомендаций можно побороть ожирение.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5401965-produkt-snizhayushhiy-risk-ozhireniya.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!