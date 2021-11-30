Ученые назвали продукт, снижающий риск ожирения

Ожирение — проблема современного общества, которая может быть вызвана различными факторами. Но если вы хотите снизить риск развития заболевания и улучшить самочувствие, тогда добавьте в рацион один простой продукт.

Как защититься от ожирения (фото из открытых источников)

Ученые из Университета Западного Онтарио выяснили, что в составе сладких апельсинов и танжеринов (сорт мандарина) содержится молекула нобилетин, которая существенно сокращает вероятность появления ожирения. И соответственно, защищает от диабета и сердечных проблем.

Эксперты отметили, что употребление апельсинов можно сравнить с приемом сильных лекарственных средств для защиты сердца и сосудов. Но для достижения такого результата человеку нужно употреблять около 2,5 стакана натурального апельсинового сока в день. Такие выводы ученые сделали, ссылаясь на результаты эксперимента с лабораторными грызунами.

Мышей специально держали на диете с большим количеством жира и холестерина, но одновременно давали им нобилетин. Оказалось, что грызуны начали заметно сбрасывать вес, а в их организме уменьшался показатель резистентности к инсулину и количество жиров в крови, по сравнению с группой, которая находилась на том же самом питании, но без молекулы из апельсинов.

Более того, у мышей отмечалось уменьшение скоплений холестерина в артериях или атеросклероза. Впрочем, несмотря на довольно оптимистичные результаты исследования, его авторы пока не могут объяснить, каким образом данная молекула достигает впечатляющих результатов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, с помощью каких рекомендаций можно побороть ожирение.

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