Как бороться с ожирением: важные рекомендации от врача

С проблемой ожирения сталкивается все больше людей и если не предпринимать никаких мер, то заболевание вызовет серьезные последствия для здоровья. На своей странице в Instagram врач-эндокринолог Чикалова Ирина рассказала, какие рекомендации помогут нормализовать вес.

Ожирение / фото: Pixabay

Специалист отметила, что в лечении ожирения существуют определенные правила и первый пункт — модификация образа жизни. Сделать это бывает очень сложно, но без этого практически невозможно справиться с таким заболеванием как ожирение.

По словам врача, есть некоторые относительно простые способы изменения образа жизни, которые доказали свою эффективность:

- Делайте физические упражнения не менее 30 мин в день. Дополнительно это улучшит состояние вашей сердечно-сосудистой системы.

- Используйте доступные мобильные приложения, чтобы отследить количество потребляемой пищи и физическую активность.

- Используйте тарелку меньшего размера, чем обычно. Это заставит вас чувствовать, что вы съедаете больше, чем есть на самом деле, так называемая иллюзия Дельбефа.

- Планируйте и делайте покупки заранее, например, на неделю. Это поможет контролировать количество потребляемых калорий и увеличивает наличие здоровой пищи у вас в холодильнике.

- Увеличьте потребление клетчатки: фрукты, овощи, злаки и цельнозерновой хлеб.

- Высыпайтесь. Известно, что менее 5-6 часов сна в сутки связано с повышенным риском ожирения.

- Употребляйте на завтрак белок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если верить статистике, то каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина сталкиваются с проблемой лишнего веса. Эндокринолог Алена Итинсон поделилась, как не стать жертвой ожирения.

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