Эндокринолог рассказала, как не стать жертвой ожирения

Если верить статистике, то каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина сталкиваются с проблемой лишнего веса. Эндокринолог Алена Итинсон поделилась, как не стать жертвой ожирения. Об этом пишет издание lenta.

Как не стать жертвой ожирения. Фото: unsplash

Ожирение может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем: диабет, бесплодие, нарушенная работа сердечно-сосудистой системы. Главный внештатный эндокринолог комитета здравоохранения Алена Итинсон рассказала о важных правилах, которыми не стоит пренебрегать. Первое, что необходимо сделать – выяснить индекс массы тела: соотношение веса к квадрату показателя роста. И если коэффициент окажется больше 25, то это уже говорит о наличии проблемы. Еще важен объем талии: для мужчины норма – не больше 94 см, а для женщин – не более 80 см.

Специалист уверена, что довольно часто люди сталкиваются с такой проблемой, потому что у них нарушен правильный режим питания. Например, когда человек не завтракает, то вечером он получает основной поток калорий. Это чревато бессонными ночами и отсутствием аппетита утром.

Кроме этого Алена советует пересмотреть свой ежедневный рацион питания, поскольку то, что мы едим влияет на наше самочувствие и внешний вид. Если подкорректировать питание и похудеть на 10-15%, то уже будут заметны улучшения.

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