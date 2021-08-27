logo
Русский Українська

BTC/USD

48244.55

ETH/USD

3241.36

LTC/USD

174.48

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду во время приема пищи
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду во время приема пищи

Оказывается, пить во время еды не вредно, важно понимать, сколько и с чем

сегодня, 17:30
Автор:

Хмільовська Інна

Многие панически боятся запивать еду, чтобы не поправиться. Сколько нужно пить воды? И почему нельзя запивать еду во время приема пищи? Об этом рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус.

Диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду во время приема пищи

Почему нельзя запивать еду, фото из открытых источников

По словам диетолога, надо быть внимательным к своему организму. Во-первых, чувство жажды. В обязательном порядке — как только хочется пить, то нужно это делать. Во-вторых, цвет мочи. Если темная, воды надо пить больше, если светлая — значит жидкости в организме достаточно. В третьих, вода, которая поступает в организм с овощами и фруктами. Нужно об этом помнить и расширять диапазон употребляемых продуктов.

Главные аргументы, почему нельзя запивать еду во время приема пищи, — разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка. Много еще чего говорят по этому поводу.

"Если мы едим плотную еду, например бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательнее его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда. Пить во время еды не вредно, важно понимать, сколько и с чем. Следите за своими ощущениями", — советует диетолог находить "золотую середину".

Ранее ученые из Великобритании во время нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг.

Напомним, мы недавно информировали об арбузной диете для похудения: вся правда об экстремальном питании.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CS7QlPnAaM_/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ