Диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду во время приема пищи

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Хмільовська Інна
Многие панически боятся запивать еду, чтобы не поправиться. Сколько нужно пить воды? И почему нельзя запивать еду во время приема пищи? Об этом рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус.
Почему нельзя запивать еду, фото из открытых источников
По словам диетолога, надо быть внимательным к своему организму. Во-первых, чувство жажды. В обязательном порядке — как только хочется пить, то нужно это делать. Во-вторых, цвет мочи. Если темная, воды надо пить больше, если светлая — значит жидкости в организме достаточно. В третьих, вода, которая поступает в организм с овощами и фруктами. Нужно об этом помнить и расширять диапазон употребляемых продуктов.
Главные аргументы, почему нельзя запивать еду во время приема пищи, — разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка. Много еще чего говорят по этому поводу.
Ранее ученые из Великобритании во время нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг.
Напомним, мы недавно информировали об арбузной диете для похудения: вся правда об экстремальном питании.
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