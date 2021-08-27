Диетолог рассказала, почему нельзя запивать еду во время приема пищи

Многие панически боятся запивать еду, чтобы не поправиться. Сколько нужно пить воды? И почему нельзя запивать еду во время приема пищи? Об этом рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус.

Почему нельзя запивать еду, фото из открытых источников

По словам диетолога, надо быть внимательным к своему организму. Во-первых, чувство жажды. В обязательном порядке — как только хочется пить, то нужно это делать. Во-вторых, цвет мочи. Если темная, воды надо пить больше, если светлая — значит жидкости в организме достаточно. В третьих, вода, которая поступает в организм с овощами и фруктами. Нужно об этом помнить и расширять диапазон употребляемых продуктов.

Главные аргументы, почему нельзя запивать еду во время приема пищи, — разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка. Много еще чего говорят по этому поводу.

" Если мы едим плотную еду, например бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательнее его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда. Пить во время еды не вредно, важно понимать, сколько и с чем. Следите за своими ощущениями", — советует диетолог находить "золотую середину".

Ранее ученые из Великобритании во время нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг.

Напомним, мы недавно информировали об арбузной диете для похудения: вся правда об экстремальном питании.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!