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Главная Новости Здоровье наше тело Арбузная диета для похудения: вся правда об экстремальном питании
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Арбузная диета для похудения: вся правда об экстремальном питании

Арбуз действительно является одним из самых низкокалорийных продуктов

22 июня 2021, 23:48
Автор:

Ольга Чародий

Арбузная диета заслуженно считается одной из самых эффективных диет лета и начала  осени. Как похудеть, кушая сладкие и сочные арбузы, читайте дальше.

Арбузная диета для похудения: вся правда об экстремальном питании

Арбузная диета (фото из открытых источников)

Арбуз действительно является одним из самых низкокалорийных продуктов: в 100 граммах его мякоти содержится всего около 25-45 ккал. Особенно арбуз рекомендуется употреблять в пищу гипертоникам. А вот женщинам, склонным к гипотонии, которые худеют и тем самым уменьшают калорийность своего рациона, увлекаться арбузом не стоит, пишет clutch.net.ua.

Суть арбузной диеты заключается в том, что в течение двух недель можно есть только арбуз и пить чистую воду. На этом разнообразие рациона ограничивается. Обратите внимание, что при этом нельзя пить чай или кофе.

Чтобы просчитать, сколько арбуза можно есть в течение дня, умножте каждые 10 килограммов своего веса на 1 килограмм арбуза. То есть, если вы весите 70 килограммов, то в день можно есть 7 кг арбузной мякоти. Ограничений по употреблению воды в арбузной диете нет.

Арбузная диета для похудения: вся правда об экстремальном питании - фото 2

Диета способствует выведению из организма токсинов и других "отрицательных" веществ. Также она запускает процесс сжигания жиров. Поэтому, чтобы худеть — надо пить.

Арбузная диета для похудения имеет свои противопоказания. Ее нельзя проводить при сниженной функции почек и наличии камней. Кроме того, как и на любой другой монодиете, сидеть на арбузном меню можно только с разрешения диетолога.

Ранее ученые из Великобритании во время нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг.


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Источник: https://clutch.net.ua/zdorove/dietyi/arbuznaja-dieta-pravila-i-rezultaty-pohudenija
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