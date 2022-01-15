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Диетолог рассказала, какой фрукт снижает риск возникновения рака: есть в каждом супермаркете

Польза апельсинов для здоровья человека

сегодня, 18:02
Автор:

Денис Подставной
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Апельсины — это питательные "электростанции", которые актуальны в зимний сезон. О пользе, которую цитрус приносит здоровью человека, на своей странице в  Instagram рассказала клинический диетолог Ловнет Батра. 

Диетолог рассказала, какой фрукт снижает риск возникновения рака: есть в каждом супермаркете

Польза апельсинов. Фото из открытых источников

По словам медика, в апельсинах содержится лимонен — прозрачная жидкость, являющаяся основным компонентом масла кожуры цитрусовых. Это один из основных компонентов апельсина, который снижает риск возникновения рака кожи, легких, молочной железы, желудка и толстой кишки.

Апельсины, как отмечает Батра, способствуют снижению холестерина. Класс соединений, обнаруженных в кожуре апельсинов, называемых полиметоксилированными флавонами (ПМФ), может снижать уровень холестерина.

Также диетолог подчеркивает, что регулярное употребление апельсинов — отличный способ получить большую дозу фолиевой кислоты естественным путем. Ваше тело использует его для деления клеток и создания ДНК. Это особенно важный витамин группы В для беременных женщин.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты перечислили удивительные свойства брюссельской капусты и посоветовали периодически добавлять ее в рацион. Овощ способствует укреплению иммунной системы, улучшает работы ЖКТ, помогает нормализовать артериальное давление и способствует выведению токсинов из организма.

Также издание "Комментарии" сообщал о том, какой фрукт помогает замедлить процесс старения. Американский специалист Люсия Гарсия рассказала о пользе этого фрукта и порекомендовала обязательно добавить его в свой рацион и употреблять каждый день. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.instagram.com/p/CYTYQagPcrt/
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