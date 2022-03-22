Диетолог объяснила, почему нельзя каждый день есть одно и тоже

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Светлана Шкурупий
Однообразное
питание может повлиять на состояние здоровья не лучшим способом. Такое
отношение к пище лишает нас необходимых организму витаминов и полезных веществ.
Вред однообразного питания (фото из открытых источников)
Картошка,
макароны, каши, мясо, курица, суп — обычно мы привыкаем к одному типу
питания и к одним определенным блюдам, которые готовим достаточно часто. Но употребление
одних и тех же продуктов каждый день длительное время может привести к дефициту
питательных веществ. Есть опасность застрять в привычном рационе и перестать
расширять свое меню.
"Разнообразие
с течением времени — это самый верный способ обеспечить нас питательными
веществами, — уверена диетолог Дженни Росбро. — Если же вы снова и
снова едите привычные продукты, вы, напротив, упускаете некоторые витамины и
минералы".
Например,
вегетарианцы из-за приверженности растительной пище, могут страдать от
недостатка белка. Ни один продукт или группа продуктов не может обеспечить вас
всеми необходимыми питательными веществами.
Эксперт
уверена, если мы хотим чувствовать себя здоровыми и помочь организму,
необходимо есть фрукты и овощи разных цветов. А также в рационе должны
присутствовать семена, орехи, бобовые (чечевица, нут и бобы).
Напомним,
что правильное питание – один
из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья. Американский диетолог
Барбара Куинн перечислила продукты, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы
обогатить организм витаминами, и улучшить самочувствие.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что понятие "здоровое
питание" довольно широкое и неоднозначное. К сожалению, существует масса
мифов о том, что нужно пить и есть для хорошего самочувствия, здоровья,
красоты. Однако не всем советам нужно верить.
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