Диетолог объяснила, почему нельзя каждый день есть одно и тоже

Однообразное питание может повлиять на состояние здоровья не лучшим способом. Такое отношение к пище лишает нас необходимых организму витаминов и полезных веществ.

Вред однообразного питания (фото из открытых источников)

Картошка, макароны, каши, мясо, курица, суп — обычно мы привыкаем к одному типу питания и к одним определенным блюдам, которые готовим достаточно часто. Но употребление одних и тех же продуктов каждый день длительное время может привести к дефициту питательных веществ. Есть опасность застрять в привычном рационе и перестать расширять свое меню.

"Разнообразие с течением времени — это самый верный способ обеспечить нас питательными веществами, — уверена диетолог Дженни Росбро. — Если же вы снова и снова едите привычные продукты, вы, напротив, упускаете некоторые витамины и минералы".

Например, вегетарианцы из-за приверженности растительной пище, могут страдать от недостатка белка. Ни один продукт или группа продуктов не может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами.

Эксперт уверена, если мы хотим чувствовать себя здоровыми и помочь организму, необходимо есть фрукты и овощи разных цветов. А также в рационе должны присутствовать семена, орехи, бобовые (чечевица, нут и бобы).

Напомним, что правильное питание – один из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья. Американский диетолог Барбара Куинн перечислила продукты, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы обогатить организм витаминами, и улучшить самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что понятие "здоровое питание" довольно широкое и неоднозначное. К сожалению, существует масса мифов о том, что нужно пить и есть для хорошего самочувствия, здоровья, красоты. Однако не всем советам нужно верить.

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