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Диетолог объяснила, чем грозит избыток белка в организме

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, чем может быть опасна для здоровья высокобелковая диета

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Белок является ценным энергокомпонентом человеческого организма. Он помогает формировать клетки и ткани, а также поддерживать обменные процессы. Но его избыток грозит серьезными последствиями для здоровья.

Диетолог объяснила, чем грозит избыток белка в организме

Чем грозит избыток белка в организме (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, что высокобелковая диета может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и внутренних органов. Дело в том, что при таком типе питания человек получает мало углеводов и жиров, потому что основу рациона начинают составлять белки. В результате происходит перенасыщение и в работе организма может произойти сбой, в частности нарушится витаминный обмен, пострадает нервная система, начнут увеличиваться отложения жира в печени и ухудшиться состояние волос и ногтей из-за вымывания кальция.

Эксперт отметила, что источником белка являются в основном продукты животного происхождения, а при их регулярном употреблении в организме повышается и уровень холестерина, что плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Врач подчеркнула, что для крепкого здоровья важно придерживаться правильного и сбалансированного питания.  По большому счету надо придерживаться приблизительно такого рациона: 10–35% (белки), 18–35% (жиры), 45–67% (углеводы). 

Напомним, что белок имеет огромное значение для человеческого организма, поэтому его периодически нужно восполнять с помощью правильных продуктов. Тренер-диетолог Анастасия Полтавская рассказала, что нужно добавить в свой рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики рассказали о пользе белка и перечислили признаки, указывающие на нехватку этого микроэлемента в организме.


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/12/dietolog-obasnila-cem-grozit-izbytok-belka-v-organizme/
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