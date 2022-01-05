Диетолог объяснила, чем грозит избыток белка в организме

Белок является ценным энергокомпонентом человеческого организма. Он помогает формировать клетки и ткани, а также поддерживать обменные процессы. Но его избыток грозит серьезными последствиями для здоровья.

Чем грозит избыток белка в организме (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, что высокобелковая диета может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и внутренних органов. Дело в том, что при таком типе питания человек получает мало углеводов и жиров, потому что основу рациона начинают составлять белки. В результате происходит перенасыщение и в работе организма может произойти сбой, в частности нарушится витаминный обмен, пострадает нервная система, начнут увеличиваться отложения жира в печени и ухудшиться состояние волос и ногтей из-за вымывания кальция.

Эксперт отметила, что источником белка являются в основном продукты животного происхождения, а при их регулярном употреблении в организме повышается и уровень холестерина, что плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Врач подчеркнула, что для крепкого здоровья важно придерживаться правильного и сбалансированного питания. По большому счету надо придерживаться приблизительно такого рациона: 10–35% (белки), 18–35% (жиры), 45–67% (углеводы).

Напомним, что белок имеет огромное значение для человеческого организма, поэтому его периодически нужно восполнять с помощью правильных продуктов. Тренер-диетолог Анастасия Полтавская рассказала, что нужно добавить в свой рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики рассказали о пользе белка и перечислили признаки, указывающие на нехватку этого микроэлемента в организме.

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