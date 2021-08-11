Названы продукты-лидеры по содержанию белков

Белок имеет огромное значение для человеческого организма, поэтому его периодически нужно восполнять с помощью правильных продуктов. Тренер-диетолог Анастасия Полтавская рассказала на своей странице в Instagram, что нужно добавить в свой рацион.

В каких продуктах содержится много белка (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что основу белков составляют аминокислоты. Их основные функции:

- Транспортная – доставка витаминов, минералов, жиров к клеткам.

- Защитная – некоторые белки являются антителами.

- Каталитическая – белки являются главными участниками биохимических реакций.

- Строительная – главный материал для формирования новых клеток и восстановления старых.

Каталитическая – белки являются главными участниками биохимических реакций.

В список продуктов с наибольшим количеством белков в 100 г входят: орехи (до 20-25 г.), бобовые (до 26 г.), птица (до 25 г.), рыба (до 21 г.), морепродукты (до 18 г.), творог (до 18 г.) и яйца (до 12 г.). А среди круп первое место по содержанию белков занимает гречка.

Среди рыбных пород самыми богатыми протеином являются лосось, тунец, сельдь, форель, камбала. Наибольшее количество аминокислот содержится в икре.

Напомним, что в продуктах растительного питания содержится такой важный элемент как клетчатка. С ее помощью улучшается работа пищеварительной системы и обмен веществ, несмотря на то, что в желудке она не переваривается. Продукты, богатые на клетчатку необходимо включать в свой рацион питания постоянно. Где ее можно найти?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сейчас многие люди, в частности знаменитости, придерживаются безглютеновой диеты и не потому что у них непереносимость этого белка, а потому что считают такие ограничения полезными для здоровья. Чем же так вреден глютен и в каких продуктах он содержится?

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