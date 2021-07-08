Какие признаки указывают на дефицит белка в организме

Белки выполняют в организме множество функций, поэтому не удивительно, что их дефицит грозит серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы этого не допустить, вовремя реагируйте на "звоночки" организма.

Дефицит белка в организме (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что белки помогают поддерживать уровень сахара в крови, сохраняя чувство сытости, а их недостаток приводит к постоянному голоду. Поэтому, если вам после приема пищи все равно хочется есть — стоит проверить здоровье.

Также дефицит белков может вызывать повышенную утомляемость, слабость в мышцах и боли в суставах. Так, когда человек сидит на жесткой диете и мало двигается, первым делом он теряет мышцы, что чревато печальными последствиями.

Медики подчеркивают, что из-за нехватки белка в организме страдают волосы, кожа и ногти, точнее они теряют свой красивый и здоровый вид.

Также дефицит этого микроэлемента провоцирует отечность, потому что нарушается водно-солевой баланс организма, в результате жидкость скапливается в тканях, из-за этого может опухать лицо, отекать лодыжки и т.д.

Помимо этого, нехватка белков характеризуется и общей усталостью. Человек жалуется на упадок энергии и сил, у него скачет инсулин в крови, поэтому слабость может проявляться после любых физических нагрузок.

Напомним, что рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получал достаточное количество белка, жиров и углеводов. Если вы хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда рацион нужно строить на белковых продуктах. Но какой должна быть их суточная норма?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно начинать день с белкового завтрака?





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