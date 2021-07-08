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Главная Новости Здоровье витамины и пищевые добавки Какие признаки указывают на дефицит белка в организме
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Какие признаки указывают на дефицит белка в организме

Медики рассказали о пользе белка и перечислили признаки, указывающие на нехватку этого микроэлемента в организме

8 июля 2021, 23:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Белки выполняют в организме множество функций, поэтому не удивительно, что их дефицит грозит серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы этого не допустить, вовремя реагируйте на "звоночки" организма.

Какие признаки указывают на дефицит белка в организме

Дефицит белка в организме (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что белки помогают поддерживать уровень сахара в крови, сохраняя чувство сытости, а их недостаток приводит к постоянному голоду. Поэтому, если вам после приема пищи все равно хочется есть — стоит проверить здоровье. 

Также дефицит белков может вызывать повышенную утомляемость, слабость в мышцах и боли в суставах. Так, когда человек сидит на жесткой диете и мало двигается, первым делом он теряет мышцы, что чревато печальными последствиями.

Медики подчеркивают, что из-за нехватки белка в организме страдают волосы, кожа и ногти, точнее они теряют свой красивый и здоровый вид. 

Также дефицит этого микроэлемента провоцирует отечность, потому что нарушается водно-солевой баланс организма, в результате жидкость скапливается в тканях, из-за этого может опухать лицо, отекать лодыжки и т.д. 

Помимо этого, нехватка белков характеризуется и общей усталостью. Человек жалуется на упадок энергии и сил, у него скачет инсулин в крови, поэтому слабость может проявляться после любых физических нагрузок. 

Напомним, что рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получал достаточное количество белка, жиров и углеводов. Если вы хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда рацион нужно строить на белковых продуктах. Но какой должна быть их суточная норма?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно начинать день с белкового завтрака?



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Источник: https://www.7mednews.ru/health/21658-pyat-priznakov-togo-chto-organizmu-ne-hvataet-belka.html
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