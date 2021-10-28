Диетолог назвала три продукта, замедляющих старение

Правильное питание — основа здоровья. Есть продукты, которые "крадут" молодость, а есть те, что ее продлевают. Нутрициолог Екатерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала, что нужно добавить в рацион, чтобы замедлить старение.

Как замедлить старение (фото из открытых источников)

Свёкла

Этот овощ богат на клетчатку, фолиевую кислоту, калий, холин, каротиноиды и другие полезные вещества, которые очищают организм от токсинов, защищают от свободных радикалов, заряжают энергией и укрепляют иммунитет. Свежевыжатый сок, салаты из свежей и вареной свеклы, борщи — это отличные варианты.

Какао или очень темный шоколад

В этом продукте много флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительным действием. Этот антиоксидант борется со свободными радикалами, приводящими к преждевременному старению. Кроме этого, какао активирует серотонин, который делает нас счастливыми. В день можно употреблять до 30 грамм 85%-го шоколада.

Петрушка

Эта зелень содержит миристицин, витамин С, каротиноиды, хлорофилл и другие микроэлементы, которые обладают противовоспалительным эффектом и содержит массу антиоксидантов, защищающие клетки от повреждений. Петрушка чистит кровь и помогает выработке глютатиона, главного ключа к молодости тела. Кроме этого, растение помогает избавиться от отеков.

Напомним, в рационе важную роль занимают фрукты, поскольку они являются ценными источниками витаминов и полезных веществ, необходимых нашему организму. Особое внимание эксперты советуют обратить на манго. Что нужно знать о его свойствах?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы замедлить процесс старения.

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