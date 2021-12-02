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Диетолог назвала самый опасный для здоровья орех

Диетолог Светлана Панченко рассказала, какой орех может принести вред здоровью, поэтому с ним нужно быть осторожнее

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Орехи содержат в себе массу витаминов, антиоксидантов и ценных веществ, поэтому их нужно периодически включать в свой рацион. Каждый вид орехов обладает определенными свойствами. Но некоторые из них могут навредить здоровью.

Диетолог назвала самый опасный для здоровья орех

Назван самый опасный для здоровья орех (фото из открытых источников)

Диетолог Светлана Панченко отметила, что нужно быть осторожнее с употреблением арахиса, потому что он является сильным аллергеном. В свежем виде земляной орех содержит ингибиторы пищеварительных ферментов, из-за чего существенно затрудняется усвоение белков, возможно нарушение пищеварения. Кроме того, арахис часто подвергается воздействию плесневых грибков. При неправильном хранении в нем образуются афлотоксины — вещества, оказывающие неблагоприятное действие на работу печени.

Также орех достаточно калорийный, а значит может привести к накоплению лишнего веса, поэтому в день старайтесь съедать не более 15 шт., а ребенку — до 10 шт. И лучше всего употреблять арахис во время завтрака, чтобы он зарядил организм энергией на весь день.

Напомним, что здоровье сердца играет важную роль в полноценной жизни человека. И большое влияние на работу органа оказывает питание. Эксперты рассказали, какой орех необходимо периодически добавлять в меню, если хотите предотвратить сердечные проблемы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году подорожание грецких орехов обусловлено снижением урожайности деревьев и повышенным уровня влаги в Украине во время созревания продукта. Если сравнивать цены на грецкий орех в 2021 и 2019 годах, то разница составит около 70%.

Читайте также, что эксперты рассказали о калорийности орехов и отметили, какие из них содержат меньше всего калорий.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211129/orekh-1761183981.html
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