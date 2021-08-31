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В каких орехах содержится меньше всего калорий

Эксперты рассказали о калорийности орехов и отметили, какие из них содержат меньше всего калорий

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Орехи нужно периодически добавлять в свой рацион, потому что этот продукт богат витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, необходимыми для здоровья. Но орехи довольно калорийны, хотя есть виды, которые не сильно могут навредить фигуре. Какие именно?

В каких орехах содержится меньше всего калорий

Калорийность орехов / Фото: SHUTTERSTOCK

Кешью

Эксперты говорят, что кешью можно смело добавлять к своему перекусу, потому что в их составе много растительного белка, полезных жиров, аминокислот и микроэлементов. Этот вид орехов помогает укрепить иммунитет и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Кешью, например, можно добавлять в салаты или использовать как дополнение к основному перекусу.

Фисташки

Эти орехи способны обеспечить организм энергией за счет высокого содержания железа. А еще фисташки помогают контролировать уровень холестерина в крови. Но не стоит покупать соленые орешки, потому что соль и консерванты затмевают все их полезные свойства.

Миндаль

Горсть этих орехов содержит 1/8 дневной нормы белка, что делает его особенно незаменимым для тех, кто придерживается растительной диеты. Ежедневное употребление миндаля положительно отразится на сердечно-сосудистой системе и мозговой активности. Этот орех можно добавлять практически во все блюда.

Напомним, что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о пользе грецких орехов и указала, какой группе людей они могут навредить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Испании выяснили, что с помощью регулярного употребления орехов мужчины могут улучшить качество своей половойжизни и повысить вероятность зачатия ребенка.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/top-3-samyh-nizkokaloriynyh-orehov/
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