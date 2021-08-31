В каких орехах содержится меньше всего калорий

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Светлана Шкурупий
Орехи
нужно периодически добавлять в свой рацион, потому что этот продукт богат
витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, необходимыми для
здоровья. Но орехи довольно калорийны, хотя есть виды, которые не сильно могут
навредить фигуре. Какие именно?
Калорийность орехов / Фото: SHUTTERSTOCK
Кешью
Эксперты
говорят, что кешью можно смело добавлять к своему перекусу, потому что в их
составе много растительного белка, полезных жиров, аминокислот и
микроэлементов. Этот вид орехов помогает укрепить иммунитет и улучшает работу
сердечно-сосудистой системы. Кешью, например, можно добавлять в салаты или
использовать как дополнение к основному перекусу.
Фисташки
Эти
орехи способны обеспечить организм энергией за счет высокого содержания железа.
А еще фисташки помогают контролировать уровень холестерина в крови. Но не стоит
покупать соленые орешки, потому что соль и консерванты затмевают все их полезные
свойства.
Миндаль
Горсть
этих орехов содержит 1/8 дневной нормы белка, что делает его особенно
незаменимым для тех, кто придерживается растительной диеты. Ежедневное
употребление миндаля положительно отразится на сердечно-сосудистой системе и
мозговой активности. Этот орех можно добавлять практически во все блюда.
Напомним,
что врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о пользе грецких орехов и указала, какой группе людей они могут навредить.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Испании выяснили, что с
помощью регулярного употребления орехов мужчины могут улучшить качество своей половойжизни и повысить вероятность зачатия ребенка.
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