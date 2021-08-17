Названа опасность грецких орехов для некоторых людей

Почетное место в рационе должны занимать орехи, потому что в их составе много витаминов и полезных веществ. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала о пользе грецких орехов и предупредила, когда их следует употреблять с осторожностью.

Кому могут быть опасны грецкие орехи (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что грецкие орехи обладают целым рядом полезных свойств. Например, они являются чемпионами по содержанию мелатонина — гормона сна. А он, в свою очередь, восстанавливает каждую клеточку и замедляет процессы старения в организме.

Также грецкие орехи богаты серотонином (гормоном счастья), поэтому они помогут в периоды депрессии и тревоги. Еще в их составе много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают развитие многих заболеваний.

Но некоторым людям грецкие орехи стоит употреблять с осторожностью:

- Если у вас обострение герпеса. Большое количество аргинина, которым богаты грецкие орехи, может помешать вам избавиться от него. Дождитесь пока обострение не сойдет на нет.

- Если у вас аллергия на никель. Орехи входят в ТОП-3 продуктов-чемпионов по содержанию этого металла. Будьте осторожны и выбирайте другие орехи, где никеля не так много.





Напомним, что сырой миндаль способен защитить организм от развития сахарного диабета. В этом орехе содержатся витамины группы В, а также магний, калий, железо, фосфор, различные аминокислоты и ненасыщенные жиры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у людей, которые регулярно употребляют в пищу грецкие орехи снижается риск развития депрессии, и в целом они не испытывают психологических проблем.

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