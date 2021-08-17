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Названа опасность грецких орехов для некоторых людей

Врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о пользе грецких орехов и указала, какой группе людей они могут навредить

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Почетное место в рационе должны занимать орехи, потому что в их составе много витаминов и полезных веществ. Врач-нутрициолог Катерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала о пользе грецких орехов и предупредила, когда их следует употреблять с осторожностью.

Названа опасность грецких орехов для некоторых людей

Кому могут быть опасны грецкие орехи (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что грецкие орехи обладают целым рядом полезных свойств. Например, они являются чемпионами по содержанию мелатонина — гормона сна. А он, в свою очередь, восстанавливает каждую клеточку и замедляет процессы старения в организме. 

Также грецкие орехи богаты серотонином (гормоном счастья), поэтому они помогут в периоды депрессии и тревоги. Еще в их составе много омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают развитие многих заболеваний. 

Но некоторым людям грецкие орехи стоит употреблять с осторожностью:

- Если у вас обострение герпеса. Большое количество аргинина, которым богаты грецкие орехи, может помешать вам избавиться от него. Дождитесь пока обострение не сойдет на нет.

-  Если у вас аллергия на никель. Орехи входят в ТОП-3 продуктов-чемпионов по содержанию этого металла. Будьте осторожны и выбирайте другие орехи, где никеля не так много.

Названа опасность грецких орехов для некоторых людей - фото 2

Напомним, что сырой миндаль способен защитить организм от развития сахарного диабета. В этом орехе содержатся витамины группы В, а также магний, калий, железо, фосфор, различные аминокислоты и ненасыщенные жиры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у людей, которые регулярно употребляют в пищу грецкие орехи снижается риск развития депрессии, и в целом они не испытывают психологических проблем.


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