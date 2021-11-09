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Какой орех поможет укрепить здоровье сердца

Эксперты рассказали, какой продукт необходимо добавить в рацион, чтобы укрепить здоровье сердца

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Здоровье сердца играет важную роль в полноценной жизни человека. И большое влияние на работу органа оказывает питание. Эксперты рассказали, какой продукт необходимо периодически добавлять в меню, если хотите предотвратить сердечные проблемы.

Какой орех поможет укрепить здоровье сердца

Грецкие орехи / ФОТО: ISTOCKPHOTO.COM

Речь идет о грецких орехах, в составе которых есть множество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других веществ, поддерживающих организм в тонусе. Одним из важнейших компонентов продукта являются омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, а также растительный белок. Они играют важную роль в регуляции артериального давления и уровня холестерина в крови.

Кроме того, грецкие орехи являются отличным источником антиоксидантов и способствуют снижению веса, хотя их всегда следует употреблять в умеренных количествах. Вы можете съесть 1-2 ореха в день, но не больше. Чрезмерное потребление грецких орехов может привести к боли в животе, диарее, увеличению веса и даже появлению прыщей. 

Вы можете употреблять их сырыми или замоченными в воде. Лучше всего будет замочить их в воде на ночь и съесть с утра перед тем, как завтракать. Это помогает снизить уровень "вредного" холестерина и предотвратить сердечные недуги. 

Грецкие орехи отлично подойдут в качестве утренней или вечерней закуски. Продукт не только утолит чувство голода, но и обеспечит вас энергией.

Напомним, что орехи обязательно должны быть в рационе, это знают все, поскольку этот продукт обладает рядом витаминов и полезных микроэлементов. А слышали ли вы о таком орехе, как макадамия? Эксперты особенно рекомендуют его женщинам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие орехи являются самыми полезными для организма.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/include-walnuts-in-your-daily-diet-for-a-healthy-heart/photostory/79169729.cms
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