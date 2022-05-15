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Диетолог назвала опасные для женского здоровья овощи

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила овощи, которые стоит ограничить в рационе женщинам и объяснила почему

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все знают, что овощи являются источником витаминов и полезных веществ, поэтому они обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе. Но врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что переедание некоторых продуктов может вызвать проблемы со здоровьем, особенно это касается женщин.

Диетолог назвала опасные для женского здоровья овощи

Какие овощи могут быть опасны для женского здоровья (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что не стоит злоупотреблять овощами из семейства крестоцветных (брокколи, цветной и брюссельской капустой, бок-чой, рукколой, редькой, репой и т.д.). Дело в том, что в составе этих продуктов есть изотиоцианаты, который подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз — одну из разновидностей заболевания щитовидной железы.

Еще диетолог посоветовала женщинам ограничить в рационе сою, несмотря на то, что она способствует выработке женского гормона эстрогена, еще она замедляет синтез гормонов щитовидной железы.

Чтобы подобные проблемы не возникли, как говорит Елена Соломатина, вышеперечисленные продукты не стоит употреблять на регулярной основе и в большом количестве.

Напомним, что правильное питание положительно влияет на женский организм, поэтому к подбору продуктов нужно подходить ответственно. Эндокринолог-диетолог Виктория Гончар рассказала, что обязательно должно входить в меню женщины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каждой женщине хочется всегда быть красивой и молодой, а это напрямую зависит от правильной работы организма. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие гормоны влияют на внешний вид и состояние здоровья.

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Источник: https://www.instagram.com/p/BuqM-Pbhdyl/
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