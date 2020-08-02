ТОП-6 важных гормонов для молодости и женской красоты

Каждой женщине хочется всегда быть красивой и молодой, а это напрямую зависит от правильной работы организма. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие гормоны влияют на внешний вид и состояние здоровья.

Эстроген

Это целая группа женских половых стероидов, которые необходимы для поддержания красоты и молодости организма. Эстроген способствует выработке коллагена и эластина - белков, составляющих "каркас" кожи. При дефиците этого гормона на коже могут появляться морщины, "плывет" овал лица, да и организм в целом быстрее изнашивается.

Гормон роста (соматотропин)

При снижении уровня соматотропина уменьшается мышечная масса, зато появляется избыток жира и морщины, ухудшается настроение и уменьшается выносливость. Голливудские звезды прибегают к инъекциям гормона роста, правда, у этого метода есть куча неприятных побочных эффектов: отеки, головные боли и даже неконтролируемый рост костей и внутренних органов.

ДГЭА (дегидроэпиандростерон)

Этот гормон обладает успокаивающим и антивозрастным эффектом. Правда, в нужном количестве он вырабатывается только до 30 лет. А потом тонус мышц начинает падать, сосуды становятся ломкими, кожа теряет упругость, и все это из-за ДГЭА.

Мелатонин



Он регулирует наши суточные ритмы, а проще говоря, сообщает организму, что пора отдохнуть. Все процессы обновления клеток происходят во сне, и если он нарушен, то мы начинаем стареть. От недостатка мелатонина появляются морщины, а еще выпадают волосы и могут образоваться пигментные пятна.

Высокий уровень гормона стресса кортизола приводит к раннему старению

В зависимости от типа кожи негативное действие кортизола проявляется по-разному: серый цвет лица, сухость и шелушение, глубокие морщины или повышенная жирность и акне. Этот гормон разрушает волокна коллагена и делает кожу дряблой.

Инсулин

Этот гормон понижает уровень глюкозы в крови, и, когда он выходит из-под контроля, на коже появляются ранние признаки старения. Высокий уровень сахара приводит к образованию морщин и провисанию кожи. Из-за глюкозы склеивание молекул сахара и белков, протекает быстрее, чем полагается по возрасту — коллаген и эластин разрушаются. Упругая кожа становится хрупкой и обезвоженной.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как повысить уровень гормонов "настроения" в организме.

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