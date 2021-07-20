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Диетолог два года хранит дома еду из McDonald's: что с ней произошло (ФОТО, ВИДЕО)

Диетолог из Великобритании на протяжении нескольких лет хранит дома еду из Макдональдса

сегодня, 18:18
Автор:

Мокрик Анастасия

В популярной социальной сети TikTok было опубликовано видео о женщине-диетологе из города Эссекс, что в Великобритании, которая хранит дома еду из различных фаст-фудов уже несколько лет. Мини-сюжет о ней сняла ее дочь, чем сделала известной на всю страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Диетолог два года хранит дома еду из McDonald's: что с ней произошло (ФОТО, ВИДЕО)

Что произошло с едой из фастфудов за два года - фото: из открытых источников

В ролике показано, что диетолог хранит в своем буфете пластиковые боксы, наполненные куриными наггетсами, кусочками пиццы, конфетами, пончиками с глазурью и другой различной едой из фаст-фудов. Эти продукты, по словам самого диетолога, никогда не исчезнут и не испортятся.  

Диетолог два года хранит дома еду из McDonald's: что с ней произошло (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Автор видео говорит, что ее мать хранит всю эту еду уже на протяжении двух лет. Однако вид этих блюд вовсе не вызывает отвращения. Они выглядят так, будто только вчера их туда положили, даже по прошествию нескольких лет. 

Диетолог два года хранит дома еду из McDonald's: что с ней произошло (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

"Показанные здесь продукты представляют собой ультрапастеризованные продукты, которые 80% жителей Великобритании потребляют на регулярной основе", — отметила автор ролика, дочь диетолога.

Диетолог два года хранит дома еду из McDonald's: что с ней произошло (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Женщина-диетолог таким образом проводит эксперимент, храня дома эту кучу "вечной" еды. Ей хочется показать, что происходит с блюдами, которые привыкли употреблять жители Великобритании едва ли не каждый день. 

Видео - @elifgkandemir.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, отказ от каких продуктов может ускорить метаболизм. Эксперты посоветовали, какие продукты лучше исключить из своего рациона, чтобы ускорить метаболизм. Подробнее читайте в нашем материале. 

Также издание информировало о том, какой продукт помогает снять воспаление в суставах. Врач-диетолог подробно рассказала о полезной ягоде, которая поможет снять воспаление в суставах


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9802079/Nutritionist-stores-McDonalds-pizza-cupboard-TWO-years-prove-never-goes-off.html
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