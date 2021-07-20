Диетолог два года хранит дома еду из McDonald's: что с ней произошло (ФОТО, ВИДЕО)

В популярной социальной сети TikTok было опубликовано видео о женщине-диетологе из города Эссекс, что в Великобритании, которая хранит дома еду из различных фаст-фудов уже несколько лет. Мини-сюжет о ней сняла ее дочь, чем сделала известной на всю страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Что произошло с едой из фастфудов за два года - фото: из открытых источников

В ролике показано, что диетолог хранит в своем буфете пластиковые боксы, наполненные куриными наггетсами, кусочками пиццы, конфетами, пончиками с глазурью и другой различной едой из фаст-фудов. Эти продукты, по словам самого диетолога, никогда не исчезнут и не испортятся.





Автор видео говорит, что ее мать хранит всю эту еду уже на протяжении двух лет. Однако вид этих блюд вовсе не вызывает отвращения. Они выглядят так, будто только вчера их туда положили, даже по прошествию нескольких лет.





"Показанные здесь продукты представляют собой ультрапастеризованные продукты, которые 80% жителей Великобритании потребляют на регулярной основе", — отметила автор ролика, дочь диетолога.





Женщина-диетолог таким образом проводит эксперимент, храня дома эту кучу "вечной" еды. Ей хочется показать, что происходит с блюдами, которые привыкли употреблять жители Великобритании едва ли не каждый день.





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