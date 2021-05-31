Что такое «правило экватора» и как оно помогает похудеть

Одним из главных факторов похудения является правильный режим питания. Чтобы быстрее и эффективнее похудеть, эксперты советуют придерживаться "правила экватора". Что это? И как оно может помочь в борьбе с килограммами?

Правило экватора (фото из открытых источников)

Итак, "правило экватора" условно обозначает разделение дня на 2 этапа. Первый начинается утром, когда обменные процессы в организме максимально активны, а второй — вечером, когда метаболизм замедляется.

Условная граница, разделяющая сутки, это и есть экватор. Диетолог отмечает, что приходится она на 15 часов дня. Однако все зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни человека и его режима.

По словам специалиста, в первой половине дня наш организм активно тратит энергию, даже если мы находимся в покое, а ближе к вечеру обмен веществ замедляется, поэтому лучше отказаться от высокоэнергетических продуктов, чтобы они не перерабатывались в жирную прослойку. Речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом.

Когда наступает "экватор", диетолог советует включать в рацион овощи, нежирное мясо и рыбу. Такой принцип способствует похудению, потому что помогает активировать соматотропный гормон, который замедляет процесс старения. Для того, чтобы привести кости, хрящи и мышцы в порядок, он забирает энергию в жировой прослойке, избавляя тем самым от лишних килограмм.

Напомним, что врач-диетолог Ольга Безуглая рассказала, что налаживать систему питания нужно в комплексе с другими мерами, ведь наше здоровье зависит не только от еды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой завтрак способствует похудению.

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