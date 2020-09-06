Эксперт назвал способствующий похудению завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи, который нельзя пропускать, потому что он заряжает нас энергией, повышая продуктивность в течение дня. Многие люди, борющиеся с лишними килограммами, отказываются от утренней трапезы, не осознавая, что могут достичь обратного эффекта. Персональный тренер, научный сотрудник Ultimate Performance Аарон Браун рассказал, какой завтрак способствует похудению, передает издание Express.

Специалист рассказал, что есть типы продуктов, которые можно есть на завтрак людям, желающим сбросить пару лишних килограмм. К первой группе относятся продукты, которые являются источником нежирного белка: морепродукты, белая рыба, мясо птицы, крольчатина, обезжиренные молочные продукты.

Juhari Muhade | Getty Images

Вторая группа - это продукты, богатые белком, здоровыми жирами и клетчаткой: свежие фрукты и овощи (брокколи, морковь, спаржа, шпинат, свекла, груши, авокадо, бананы и другие), а также яйца и лососевая рыба (горбуша, форель, семга).

Тренер отметил, что блюда из яиц на завтрак в сочетании с овощами - отличный вариант для худеющих. "Яйца богаты белком, полезными жирами и полны питательных веществ. Их можно сочетать с чем угодно, включая авокадо, шпинат, грибы и другие овощи", - подчеркнул Аарон Браун.

Эксперт рассказал, что люди, у которых правильно составленный завтрак, за 12 недель могут сбросить около 9 килограмм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.

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