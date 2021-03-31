Что съесть на ужин, чтобы не поправиться

Часто люди в погоне за красивой фигурой отказываются от вечернего приема пищи, не понимая, что очень вредят своему организму. Диетологи не рекомендуют отказываться от вечерней трапезы, ведь достаточно просто пересмотреть свой рацион и включить в него легкие блюда. Что же можно съесть на ужин, чтобы не поправиться?

Что можно есть на ужин / фото: istockphoto

Крестоцветные овощи

Вечернюю трапезу можно обогатить крестоцветными овощами: белокочанной, брюссельской, цветной капустой, а также брокколи и редиской. В их составе много витаминов группы В, а также клетчатка, которая долгое время обеспечивает чувство сытости. Сочетание белка и клетчатки делает эти продукты идеальным вариантом для ужина.

Рыба на пару

В составе рыбы много полезных веществ и ненасыщенных жирных кислот омега-3. Можно приготовить на пару или запечь в духовке треску, форель или семгу, но только не используйте жирных соусов и калорийных гарниров.

Белковый омлет

Белки — важный компонент нашего питания, потому что они являются "строительным" материалом для мышц. Эксперты говорят, что в день нужно употреблять 1,5-2 грамма белка на 1 кг вашего веса. Если вы не добираете его количества на протяжении дня, тогда можно восполнить запас за ужином, приготовив воздушный белковый омлет. При этом не забывайте об употреблении овощей.

Куриная грудка

Для вечерней трапезы можно выбрать куриную грудку. Лучше всего запечь ее в фольге с ароматными травами, которые придадут мясу изысканный вкус. Или же приготовьте наваристый бульон.

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